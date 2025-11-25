Логотип РИА URA.RU
Пермский рыбак похвастался уловом окуней из-подо льда. Фото

25 ноября 2025 в 11:11
Рыбак в Перми выловил окуней

Рыбак в Перми выловил окуней

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Перми Владислав Поварницын открыл сезон подледной рыбалки. В сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте» он поделился своим уловом окуней, которых достал из-подо льда.

Друг свозил на небольшой пруд в окрестностях Перми. На место приехали в 09:15, проверили лед, его толщина оказалась 5 сантиметров. Рыбачили на глубине в два-три метра, поклевки пошли почти сразу», — рассказал Владислав.

Он признался, что для своего улова ему пришлось пробурить немало лунок и испробовать несколько видов приманок. В целом рыбалку он считает удачной. На многочисленные вопросы о точном месте рыбалки и Владислав отвечал, что не намерен его раскрывать.

Окуни, которых выловил пермяк

Фото: паблик «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае», vk.com

