Житель Перми Владислав Поварницын открыл сезон подледной рыбалки. В сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте» он поделился своим уловом окуней, которых достал из-подо льда.

Друг свозил на небольшой пруд в окрестностях Перми. На место приехали в 09:15, проверили лед, его толщина оказалась 5 сантиметров. Рыбачили на глубине в два-три метра, поклевки пошли почти сразу», — рассказал Владислав.

Он признался, что для своего улова ему пришлось пробурить немало лунок и испробовать несколько видов приманок. В целом рыбалку он считает удачной. На многочисленные вопросы о точном месте рыбалки и Владислав отвечал, что не намерен его раскрывать.