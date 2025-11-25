В пермской краевой инспекции по труду назначен временный руководитель
В работе организации никаких изменений не произошло
С 24 ноября временно исполняющим обязанности главы Государственной инспекции труда в Пермском крае стал Алексей Санников — главный государственный инспектор труда и руководитель Государственной инспекции труда в Саратовской области. Данные изменения отражены в «СПАРК-Интерфакс», сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
«Действующий руководитель инспекции Олег Украинский в настоящее время находится на больничном. При этом в работе организации никаких изменений не произошло», — уточнили изданию в приемной госинспекции по труду.
Олег Украинский был назначен главой краевой инспекции в ноябре 2019 года, с ним был заключен пятилетний контракт. До этого он занимал должность начальника управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений в Роструде РФ. Алексей Санников возглавляет подразделение в Саратовской области с 2015 года.
