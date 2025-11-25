В пермской краевой инспекции по труду назначен временный руководитель

В работе организации никаких изменений не произошло Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С 24 ноября временно исполняющим обязанности главы Государственной инспекции труда в Пермском крае стал Алексей Санников — главный государственный инспектор труда и руководитель Государственной инспекции труда в Саратовской области. Данные изменения отражены в «СПАРК-Интерфакс», сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

«Действующий руководитель инспекции Олег Украинский в настоящее время находится на больничном. При этом в работе организации никаких изменений не произошло», — уточнили изданию в приемной госинспекции по труду.