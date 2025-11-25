Логотип РИА URA.RU
В пермской краевой инспекции по труду назначен временный руководитель

Алексей Санников из Саратова временно возглавил пермскую трудинспекцию
25 ноября 2025 в 11:54
В работе организации никаких изменений не произошло

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С 24 ноября временно исполняющим обязанности главы Государственной инспекции труда в Пермском крае стал Алексей Санников — главный государственный инспектор труда и руководитель Государственной инспекции труда в Саратовской области. Данные изменения отражены в «СПАРК-Интерфакс», сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». 

«Действующий руководитель инспекции Олег Украинский в настоящее время находится на больничном. При этом в работе организации никаких изменений не произошло», — уточнили изданию в приемной госинспекции по труду.

Олег Украинский был назначен главой краевой инспекции в ноябре 2019 года, с ним был заключен пятилетний контракт. До этого он занимал должность начальника управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений в Роструде РФ. Алексей Санников возглавляет подразделение в Саратовской области с 2015 года.

