В День матери пермский зоопарк для мам будет бесплатным. Афиша
25 ноября 2025 в 12:08
Пермский зоопарк отмечает День матери
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Вход в Пермский зоопарк 30 ноября будет бесплатным для все мам. Так в учреждении решили отметить День матери.
«Для всех мам приготовлен приятный подарок: при предъявлении на кассе документа на ребенка (паспорт со сведениями о детях, свидетельство о рождении или карточка ребенка на Госуслугах) — вход для мамы будет бесплатным», — сообщает зоопарк в Telegram. Более того, 30 ноября — это последнее воскресенье месяца — день, когда вход в зоопарк свободен для многодетных семей.
В День матери зоопарк предусмотрел специальную тематическую программу:
- с 11:00 до 14:00 на территории Детского зоопарка в рамках акции «Сердце для мамы» пройдет мастер-класс по изготовлению открытки-сердца;
- в 15:00 в Амфитеатре стартует фотомарафон «Мамы пермского зоопарка» — все желающие будут делать фото животными-мамами;
- в 16:00 у главного входа состоится сбор на бесплатную экскурсию «Пушистые, пернатые, хвостатые мамы»;
- в 17:00 в лектории Детского зоопарка покажут документальный фильм «Как мамы дикой природы защищают детенышей».
