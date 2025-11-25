Логотип РИА URA.RU
В Пермском крае временно нельзя пополнить электронные социальные проездные

25 ноября 2025 в 12:32
Это касается внесения денег через Сбербанк-Онлайн

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Пермском крае временно недоступна функция пополнения электронного социального проездного через сервис Сбербанк-Онлайн. Причина ограничений — смена оператора.

«В настоящее время ведутся технические работы, связанные с подключением нового оператора. Их завершение планируется до 15 декабря», — сообщает Министерство транспорта Пермского края в telegram-канале.

При этом пункты обслуживания владельцев электронных социальных проездных продолжают работать в обычном режиме. Пополнение баланса возможно наличными средствами. В ведомстве уточняют, что для безналичной оплаты можно воспользоваться сайтом проездной59.рф.

