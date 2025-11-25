В Пермском крае временно нельзя пополнить электронные социальные проездные
Это касается внесения денег через Сбербанк-Онлайн
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Пермском крае временно недоступна функция пополнения электронного социального проездного через сервис Сбербанк-Онлайн. Причина ограничений — смена оператора.
«В настоящее время ведутся технические работы, связанные с подключением нового оператора. Их завершение планируется до 15 декабря», — сообщает Министерство транспорта Пермского края в telegram-канале.
При этом пункты обслуживания владельцев электронных социальных проездных продолжают работать в обычном режиме. Пополнение баланса возможно наличными средствами. В ведомстве уточняют, что для безналичной оплаты можно воспользоваться сайтом проездной59.рф.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!