В Пермском крае временно нельзя пополнить электронные социальные проездные

«В настоящее время ведутся технические работы, связанные с подключением нового оператора. Их завершение планируется до 15 декабря», — сообщает Министерство транспорта Пермского края в telegram-канале.

При этом пункты обслуживания владельцев электронных социальных проездных продолжают работать в обычном режиме. Пополнение баланса возможно наличными средствами. В ведомстве уточняют, что для безналичной оплаты можно воспользоваться сайтом проездной59.рф.