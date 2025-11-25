Пермский театр оперы и балета станет площадкой для паркура

Обычно паркуристов можно увидеть на улицах города, а не в театре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мастера паркура выступят на сцене Пермского театра оперы и балета под музыку Антонио Вивальди. Это новый эксперимент театральной компании «нмхт» — балет-паркур «Большие сердца» (6+).

«В классическом пространстве Пермского театра оперы и балета паркурщики исполнят уникальную партитуру паркура, написанную специально для сцены, под цикл Вивальди „Времена года“. Музыка прозвучит в переработке композиторов Андрея Платонова и Антона Колбина, превращаясь в пульсирующую ткань, где барокко встречается с урбанистическим дыханием современности», — говорится на сайте театра.