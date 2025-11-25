Логотип РИА URA.RU
Дети ЯНАО смогут провести новогодние каникулы в лагерях в Тюменской области

25 ноября 2025 в 10:37
Отправиться в лагерь смогут дети от 7 до 17 лет

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

С 1 декабря начнется заявочная кампания на оздоровление детей из ЯНАО в лагерях Тюменской области в новогодние каникулы. Об этом сообщили в правительстве региона.

«Заявочная кампания на оздоровление юных ямальцев в новогодние каникулы стартует 1 декабря. Выбрать смену в лагерях Тюменской области в первый день декабря смогут родители детей из числа льготных категорий. На общих основаниях можно будет подать заявку с 4 декабря. Оба этапа заявочной кампании стартуют с 10 утра», — написано на сайте ведомства.

Отправиться в лагерь смогут дети от 7 до 17 лет.  В этом году их ждут лагеря «Олимпийская ребячка», «Алые паруса» и «Остров Мадагаскар».

В «Олимпийской ребячке» зимняя смена будет посвящена культуре, искусству и традициям зимних и новогодних праздников: дети освоят основы дизайна и создадут собственные визуальные проекты. В «Алых парусах» же участников ждет программа, моделирующая ключевые социальные, экономические и управленческие процессы, связанные с интеграцией сибирских территорий в состав Российского государства: детям предстоит решать практические задачи, например, планировать экспедиции по картам Семена Ремезова и анализировать ресурсы новых земель.

