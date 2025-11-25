Дети ЯНАО смогут провести новогодние каникулы в лагерях в Тюменской области

Отправиться в лагерь смогут дети от 7 до 17 лет Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

С 1 декабря начнется заявочная кампания на оздоровление детей из ЯНАО в лагерях Тюменской области в новогодние каникулы. Об этом сообщили в правительстве региона.

«Заявочная кампания на оздоровление юных ямальцев в новогодние каникулы стартует 1 декабря. Выбрать смену в лагерях Тюменской области в первый день декабря смогут родители детей из числа льготных категорий. На общих основаниях можно будет подать заявку с 4 декабря. Оба этапа заявочной кампании стартуют с 10 утра», — написано на сайте ведомства.

Отправиться в лагерь смогут дети от 7 до 17 лет. В этом году их ждут лагеря «Олимпийская ребячка», «Алые паруса» и «Остров Мадагаскар».

Продолжение после рекламы