Общество

В ЯНАО начальник цеха подозревается покупке и хранении краснокнижной рыбы. Фото

25 ноября 2025 в 12:29
Женщина хранила сибирского осетра в морозилке цеха

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Приуральском районе ЯНАО возбуждено уголовное дело в отношении начальника цеха муниципального предприятия. Ее подозревают в незаконном приобретении и хранении сибирского осетра, занесенного в Красную книгу РФ, сообщили в СКР России по ЯНАО.

«В Приуральском районе начальник цеха подозревается в незаконном приобретении и хранении краснокнижной рыбы. Следственным отделом по Приуральскому району возбуждено уголовного дела в отношении начальника цеха муниципального предприятия, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 2 ст. 258.1 УК РФ (незаконные приобретение и хранение особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации)» — написано в telegram-канале ведомства.

По версии следствия, женщина незаконно приобрела сибирского осетра в Аксарке и хранила его в морозильной камере цеха. Этот факт был выявлен и пресечен сотрудниками правоохранительных органов 1 ноября 2025 года. Сейчас следователи проводят необходимые процедуры для сбора доказательств. Расследование продолжается.

Начальника цеха из Приуральского района подозревают в нарушении п. «а» ч. 2 ст. 258.1 УК РФ

Фото: Следком ЯНАО Ссылка: https://t.me/su_skr89/4397

