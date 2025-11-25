В ЯНАО начальник цеха подозревается покупке и хранении краснокнижной рыбы. Фото
Женщина хранила сибирского осетра в морозилке цеха
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Приуральском районе ЯНАО возбуждено уголовное дело в отношении начальника цеха муниципального предприятия. Ее подозревают в незаконном приобретении и хранении сибирского осетра, занесенного в Красную книгу РФ, сообщили в СКР России по ЯНАО.
«В Приуральском районе начальник цеха подозревается в незаконном приобретении и хранении краснокнижной рыбы. Следственным отделом по Приуральскому району возбуждено уголовного дела в отношении начальника цеха муниципального предприятия, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 2 ст. 258.1 УК РФ (незаконные приобретение и хранение особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации)» — написано в telegram-канале ведомства.
По версии следствия, женщина незаконно приобрела сибирского осетра в Аксарке и хранила его в морозильной камере цеха. Этот факт был выявлен и пресечен сотрудниками правоохранительных органов 1 ноября 2025 года. Сейчас следователи проводят необходимые процедуры для сбора доказательств. Расследование продолжается.
Начальника цеха из Приуральского района подозревают в нарушении п. «а» ч. 2 ст. 258.1 УК РФ
Фото: Следком ЯНАО Ссылка: https://t.me/su_skr89/4397
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!