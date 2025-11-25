В ЯНАО пройдет начало Кубка России по сноуборду

На соревнования приедут 70 спортсменов из 14 регионов России Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Лабытнанги состоятся первые два этапа Кубка России по сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс». Они пройдут с 28 ноября по 4 декабря на базе горнолыжного комплекса «Октябрьский». В соревнованиях примут участие 70 спортсменов из 14 регионов страны. Об этом сообщила мэр Приуральского района ЯНАО Марина Трескова.

«С 28 ноября по 4 декабря на базе ГЛК „Октябрьский“ состоятся два первых этапа Кубка России по сноуборду в дисциплине „сноуборд-кросс“. Ждем 70 спортсменов из 14 регионов России!» — написала Трескова в своем telegram-канале.

Так как проведение соревнований требует серьезной подготовки, сейчас на горнолыжном комплексе ведется формирование трассы для сноубордистов. Этим занимается тюменская компания DROPNESH во главе с Алексеем Козловым — судьей Всероссийской категории. Он имеет большой опыт в строительстве трасс и трамплинов для всероссийских и международных состязаний.

Продолжение после рекламы