В ЯНАО пройдет начало Кубка России по сноуборду

25 ноября 2025 в 10:58
На соревнования приедут 70 спортсменов из 14 регионов России

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Лабытнанги состоятся первые два этапа Кубка России по сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс». Они пройдут с 28 ноября по 4 декабря на базе горнолыжного комплекса «Октябрьский». В соревнованиях примут участие 70 спортсменов из 14 регионов страны. Об этом сообщила мэр Приуральского района ЯНАО Марина Трескова.

«С 28 ноября по 4 декабря на базе ГЛК „Октябрьский“ состоятся два первых этапа Кубка России по сноуборду в дисциплине „сноуборд-кросс“. Ждем 70 спортсменов из 14 регионов России!» — написала Трескова в своем telegram-канале.

Так как проведение соревнований требует серьезной подготовки, сейчас на горнолыжном комплексе ведется формирование трассы для сноубордистов. Этим занимается тюменская компания DROPNESH во главе с Алексеем Козловым — судьей Всероссийской категории. Он имеет большой опыт в строительстве трасс и трамплинов для всероссийских и международных состязаний.

После завершения этапов Кубка России ГЛК «Октябрьский» откроет двери для всех желающих. Уже с 5 декабря комплекс будет ждать посетителей, которые захотят открыть новый сезон.

