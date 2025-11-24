СОБР ворвался к рыбопромышленникам, а у школьников начались актировки: картина дня в ЯНАО

СОБР участвовал в задержании председателя рыболовецкой артели в Салехарде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Обыски прошли на производственной базе в магазинах одной из рыболовецкой артелей Салехарда. Ее председатель и несколько индивидуальных предпринимателей подозреваются в сбыте немаркированной рыбной консервной продукции. В преддверии 95-летия Ямала губернатор округа и два его предшественника готовятся к интервью. А школьников второй смены Нового Уренгоя, между тем, перевели на дистантное обучение из-за 33-градусных морозов. Об этих и других значимых событиях в ЯНАО 24 ноября 2025 года — в картине дня от агентства URA.RU.

Обыски прошли в рыболовецкой артели в Салехарде

Председатель рыболовецкой артели и несколько индивидуальных предпринимателей подозреваются в сбыте немаркированной рыбной консервной продукции в Салехарде. Незаконный оборот, по данным полиции, принес им более 30 млн рублей за период с 2024 по 2025 год.

Три губернатора ЯНАО готовятся к интервью

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и его предшественники примут участие в совместном выступление в преддверии юбилея региона. Интервью трех руководителей, в разное время возглавлявших ЯНАО, запланировано на 10 декабря.

Продолжение после рекламы

Между тем, учреждения культуры Ямала подготовили обширную программу к 95-летию со дня образования региона, которое отмечается в декабре 2025 года. В округе пройдут концерты, выставки, спектакли и мастер-классы.

Морозы и актировки для школьников Ямала

На территории Ямала в ночь на 24 ноября столбики термометров упадут до -34 градусов. В связи с этим в школах Нового Уренгоя учеников второй смены отправили на дистанционное обучение.

В Лабытнанги построят новый ЖК

Челябинский застройщик возведет жилой комплекс в Лабытнанги. Проект госэкспертиза одобрила 21 ноября 2025 года. Объект будет расположен в границах улиц Ленина, Первомайской, Новой и Октябрьской. Застройщик — ООО «РТС-групп».

Рынок труда в ЯНАО по-прежнему нуждается в рабочих руках