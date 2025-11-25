Логотип РИА URA.RU
Эксперты назвали причины привлекательности ЯНАО для трудоустройства

Ямал вошел в десятку самых привлекательных для трудоустройства регионов России
25 ноября 2025 в 11:54
Ямал единственный уральский регион, попавший в топ рейтинга

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в десятку наиболее перспективных для трудоустройства регионов России по итогам третьего квартала 2025 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

«Регион отличает выгодное для соискателей соотношение доходов и расходов.  Медианная зарплата — 128,7 тысячи рублей, что в несколько раз превышает прожиточный минимум (24,2 тысячи рублей)», — отметили специалисты платформы. Ямал занял шестое место, став единственным уральским регионом в рейтинге.

Округ также отличается низким уровнем безработицы — 0,9 %. В ЯНАО комфортная конкуренция за рабочие места (4,6 резюме на вакансию), что подчеркивают его высокую привлекательность и стабильность.

Ранее URA.RU сообщало, каким специалистам проще всего найти работу на Ямале в 2025 году. В число направлений, где легко найти работу в округе вошла розничная торговля, ресторанно-гостиничный бизнес, а также продажи и обслуживание клиентов.

