Эксперты назвали причины привлекательности ЯНАО для трудоустройства

Ямал единственный уральский регион, попавший в топ рейтинга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в десятку наиболее перспективных для трудоустройства регионов России по итогам третьего квартала 2025 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

«Регион отличает выгодное для соискателей соотношение доходов и расходов. Медианная зарплата — 128,7 тысячи рублей, что в несколько раз превышает прожиточный минимум (24,2 тысячи рублей)», — отметили специалисты платформы. Ямал занял шестое место, став единственным уральским регионом в рейтинге.

Округ также отличается низким уровнем безработицы — 0,9 %. В ЯНАО комфортная конкуренция за рабочие места (4,6 резюме на вакансию), что подчеркивают его высокую привлекательность и стабильность.

