В УрФО появился «Союз ветеранов специальной военной операции»
Союз поможет ветеранам найти поддержку и пути решения волнующих их вопросов
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Уральском федеральном округе появился «Союз ветеранов специальной военной операции». Об этом сообщила пресс-служба полномочного представителя президента России в УрФО Артема Жоги. Возглавил организацию участник первого потока программы «Время героев», полковник Александр Загайнов.
«Уверен, Союз ветеранов СВО Уральского федерального округа станет той организацией, где каждый ветеран сможет найти поддержку и понимание, получить конкретные решения своих вопросов и помочь боевым товарищам», — заявил Жога, при его поддержке и была создана организация.
Союз призван объединить усилия и координировать действия между ветеранскими объединениями, органами власти и бизнесом. Он также будет работать над совершенствованием системы поддержки ветеранов боевых действий.
