В УрФО появился «Союз ветеранов специальной военной операции»

25 ноября 2025 в 11:15
Союз поможет ветеранам найти поддержку и пути решения волнующих их вопросов

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Уральском федеральном округе появился «Союз ветеранов специальной военной операции». Об этом сообщила пресс-служба полномочного представителя президента России в УрФО Артема Жоги. Возглавил организацию участник первого потока программы «Время героев», полковник Александр Загайнов.

«Уверен, Союз ветеранов СВО Уральского федерального округа станет той организацией, где каждый ветеран сможет найти поддержку и понимание, получить конкретные решения своих вопросов и помочь боевым товарищам», — заявил Жога, при его поддержке и была создана организация.

Союз призван объединить усилия и координировать действия между ветеранскими объединениями, органами власти и бизнесом. Он также будет работать над совершенствованием системы поддержки ветеранов боевых действий.

