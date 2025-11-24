В Ноябрьске на несколько дней отключат светофор на центральной улице
Перекресток станет нерегулируемым на несколько дней
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
В Ноябрьске (ЯНАО) на улице Ленина напротив дома №65 будет отключен светофор на пешеходном переходе. Как сообщили власти города в соцсети, это необходимо для производственных работ, которые продлятся несколько дней.
«Сообщаем, что в связи с производством работ временно будет отключен светофор на пешеходном переходе по улице Ленина в районе дома 65. Перекресток станет нерегулируемым на несколько дней», — сообщается в telegram-канале мэрии Ноябрьска.
Уточняется, что светофор расположен в районе магазина «Арктика». Водителям и пешеходам следует пользоваться на данном участке правилами проезда нерегулируемых перекрестков и знаками приоритета.
