Общество

Транспорт

В Ноябрьске на несколько дней отключат светофор на центральной улице

25 ноября 2025 в 00:50
Перекресток станет нерегулируемым на несколько дней

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) на улице Ленина напротив дома №65 будет отключен светофор на пешеходном переходе. Как сообщили власти города в соцсети, это необходимо для производственных работ, которые продлятся несколько дней.

«Сообщаем, что в связи с производством работ временно будет отключен светофор на пешеходном переходе по улице Ленина в районе дома 65. Перекресток станет нерегулируемым на несколько дней», — сообщается в telegram-канале мэрии Ноябрьска.

Уточняется, что светофор расположен в районе магазина «Арктика». Водителям и пешеходам следует пользоваться на данном участке правилами проезда нерегулируемых перекрестков и знаками приоритета.

