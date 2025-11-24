В Ноябрьске на несколько дней отключат светофор на центральной улице

Перекресток станет нерегулируемым на несколько дней Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) на улице Ленина напротив дома №65 будет отключен светофор на пешеходном переходе. Как сообщили власти города в соцсети, это необходимо для производственных работ, которые продлятся несколько дней.

