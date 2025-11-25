В Тюмени появится Дом ямальской молодежи
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Правительство ЯНАО планирует открыть Дом ямальской молодежи в Тюмени. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов в ходе межрегиональной конференции «Ямолод.конф [регионы]» в Салехарде.
«В Тюмени планируем открыть Дом ямальской молодежи», — цитирует Артюхова telegram-канал «Пул 89». Это новым проектом, направленным на развитие молодежной политики.
Учреждение будет способствовать реализации различных программ и проектов для молодежи, а также станет площадкой для обмена опытом и идеями. В конференции «Ямолод.конф [регионы]» участвуют 150 человек — представители сферы молодежной политики, образования и культуры из разных регионов России. Мероприятие дает возможность обсудить актуальные вопросы и наметить пути развития молодежных инициатив на межрегиональном уровне.
