В Тюмени появится Дом ямальской молодежи

Правительство ЯНАО планирует открыть Дом ямальской молодежи в Тюмени. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов в ходе межрегиональной конференции «Ямолод.конф [регионы]» в Салехарде.

Учреждение будет способствовать реализации различных программ и проектов для молодежи, а также станет площадкой для обмена опытом и идеями. В конференции «Ямолод.конф [регионы]» участвуют 150 человек — представители сферы молодежной политики, образования и культуры из разных регионов России. Мероприятие дает возможность обсудить актуальные вопросы и наметить пути развития молодежных инициатив на межрегиональном уровне.