В Тюмени появится Дом ямальской молодежи

25 ноября 2025 в 12:10
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Правительство ЯНАО планирует открыть Дом ямальской молодежи в Тюмени. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов в ходе межрегиональной конференции «Ямолод.конф [регионы]» в Салехарде.

«В Тюмени планируем открыть Дом ямальской молодежи», — цитирует Артюхова telegram-канал «Пул 89». Это новым проектом, направленным на развитие молодежной политики.

Учреждение будет способствовать реализации различных программ и проектов для молодежи, а также станет площадкой для обмена опытом и идеями. В конференции «Ямолод.конф [регионы]» участвуют 150 человек — представители сферы молодежной политики, образования и культуры из разных регионов России. Мероприятие дает возможность обсудить актуальные вопросы и наметить пути развития молодежных инициатив на межрегиональном уровне.

