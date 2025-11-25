Ямал выделил «Газпрому» участок под ЛЭП
На Ямале установлен 49-летний сервитут для инфраструктуры Бованенковского месторождения
Администрация Ямальского района ЯНАО установила публичный сервитут для компании «Газпром добыча Надым» сроком на 49 лет. Решение касается земельного участка площадью 52,6 гектара, необходимого для эксплуатации водовода Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения, об этом сообщается в постановлении районной администрации.
«Установить публичный сервитут площадью 52,6084 га в интересах публичного акционерного общества „Газпром“, в целях эксплуатации существующего линейного объекта „Водовод от водозаборных сооружений на озере № 41 до УКПГ (1 модуль) ГП-2 Бованенковского НГКМ“, сроком на 49 лет», — указано в документе.
Сервитут установлен в соответствии с ходатайством ООО «Газпром добыча Надым» от 31 октября 2025 года. Одновременно прекращено право аренды «Газпрома» на соответствующие земельные участки. После завершения эксплуатации объекта компания обязана привести земли в состояние, пригодное для дальнейшего использования. Копии постановления направлены в Росреестр для внесения изменений в Единый государственный реестр недвижимости.
