Ямал выделил «Газпрому» участок под ЛЭП

Администрация Ямальского района ЯНАО установила публичный сервитут для компании «Газпром добыча Надым» сроком на 49 лет. Решение касается земельного участка площадью 52,6 гектара, необходимого для эксплуатации водовода Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения, об этом сообщается в постановлении районной администрации.

«Установить публичный сервитут площадью 52,6084 га в интересах публичного акционерного общества „Газпром“, в целях эксплуатации существующего линейного объекта „Водовод от водозаборных сооружений на озере № 41 до УКПГ (1 модуль) ГП-2 Бованенковского НГКМ“, сроком на 49 лет», — указано в документе.