В Ямала проследят за автомобильным трафиком с помощью камер

Более 400 камер видеонаблюдения появятся в ямальских городах и поселках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В 2026 году Ямало-Ненецкий автономный округ продолжит масштабное расширение системы видеонаблюдения, запланировав установку около 450 новых камер. Оборудование появится во дворах многоквартирных домов, на улицах городов и поселков, а также на въездах в муниципалитеты, об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«Обеспечить контроль за автомобильным трафиком поручил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. К имеющимся камерам на ключевых транспортных артериях добавятся еще 20 новых», — отмечается в сообщении.