В Ямала проследят за автомобильным трафиком с помощью камер
Более 400 камер видеонаблюдения появятся в ямальских городах и поселках
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В 2026 году Ямало-Ненецкий автономный округ продолжит масштабное расширение системы видеонаблюдения, запланировав установку около 450 новых камер. Оборудование появится во дворах многоквартирных домов, на улицах городов и поселков, а также на въездах в муниципалитеты, об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
«Обеспечить контроль за автомобильным трафиком поручил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. К имеющимся камерам на ключевых транспортных артериях добавятся еще 20 новых», — отмечается в сообщении.
В рамках программы «Мой двор» камеры появятся в 14 дворах семи муниципалитетов, наибольшее количество оборудования запланировано в Муравленко (138 камер) и Новом Уренгое (40 камер). Впервые видеонаблюдение организуют в отдаленных поселках — Ягельном, Лонгъюгане, Уренгое и Ханымее. Особое внимание уделят установке камер на въездах в города для контроля автомобильного трафика. Реализация этих планов позволит усилить систему безопасности, которая уже включает около 6000 камер, подключенных к единой системе видеонаблюдения округа.
