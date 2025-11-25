Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В Ямала проследят за автомобильным трафиком с помощью камер

ЯНАО установит 450 новых камер видеонаблюдения
25 ноября 2025 в 10:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Более 400 камер видеонаблюдения появятся в ямальских городах и поселках

Более 400 камер видеонаблюдения появятся в ямальских городах и поселках

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В 2026 году Ямало-Ненецкий автономный округ продолжит масштабное расширение системы видеонаблюдения, запланировав установку около 450 новых камер. Оборудование появится во дворах многоквартирных домов, на улицах городов и поселков, а также на въездах в муниципалитеты, об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«Обеспечить контроль за автомобильным трафиком поручил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. К имеющимся камерам на ключевых транспортных артериях добавятся еще 20 новых», — отмечается в сообщении.

В рамках программы «Мой двор» камеры появятся в 14 дворах семи муниципалитетов, наибольшее количество оборудования запланировано в Муравленко (138 камер) и Новом Уренгое (40 камер). Впервые видеонаблюдение организуют в отдаленных поселках — Ягельном, Лонгъюгане, Уренгое и Ханымее. Особое внимание уделят установке камер на въездах в города для контроля автомобильного трафика. Реализация этих планов позволит усилить систему безопасности, которая уже включает около 6000 камер, подключенных к единой системе видеонаблюдения округа.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал