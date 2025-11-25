Карпенко одержала победу в весовой категории до 64 килограмм Фото: Илья Московец © URA.RU

Ксения Карпенко из Ноябрьска (ЯНАО) завоевала золотую медаль на всероссийском турнире по тяжелой атлетике «Серебряный Гриф» на призы ЗМС России Б. В. Серегина. Соревнования проходили с 19 по 25 ноября в Туле, в них приняли участие 800 спортсменов со всей России, сообщили в депспорта ЯНАО.

Карпенко одержала победу в весовой категории до 64 килограмм, продемонстрировав высокий уровень подготовки. По результатам соревнований, ее «рывок» — 77 килограмм, а «толчок» — 98 килограмм. Сумма двух упражнений составила 175 кг.

Ксения Карпенко тренируется в спортшколе «Альтис» под руководством Светланы Флегантовой. В депспорта девушку поздравили с заслуженной победой.