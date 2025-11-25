«ЮТэйр» получил шесть новых уникальных вертолетов

Полученные по соглашению вертолеты произведены холдингом «Вертолеты России» Фото: Пресс-служба «ЮТэйр»

Вертолетный оператор «ЮТэйр-Вертолетные услуги» получил в долгосрочную финансовую аренду шесть новых уникальных вертолетов Ми-8МТВ-1. Акты передачи с Государственной транспортной лизинговой компанией были подписаны на полях форума «Транспорт России» в Москве, сообщили URA.RU в компании.

«Получение новых воздушных судов — важнейший шаг в последовательном обновлении нашего вертолетного парка и развитии транспортной доступности регионов России. „ЮТэйр“ является мировым лидером по числу эксплуатируемых новейших вертолетов Ми-8МТВ-1 и Ми-8АМТ — в составе флота компании находится более 110 машин этого типа. Новые воздушные суда обеспечат транспортную доступность удаленных районов Севера, будут задействованы в интересах крупнейших заказчиков нефтегазового сектора, в пожаротушении и санитарной авиации», — отметил генеральный директор ПАО «Авиакомпания „ЮТэйр“ Андрей Мартиросов.