«ЮТэйр» получил шесть новых уникальных вертолетов
Полученные по соглашению вертолеты произведены холдингом «Вертолеты России»
Фото: Пресс-служба «ЮТэйр»
Вертолетный оператор «ЮТэйр-Вертолетные услуги» получил в долгосрочную финансовую аренду шесть новых уникальных вертолетов Ми-8МТВ-1. Акты передачи с Государственной транспортной лизинговой компанией были подписаны на полях форума «Транспорт России» в Москве, сообщили URA.RU в компании.
«Получение новых воздушных судов — важнейший шаг в последовательном обновлении нашего вертолетного парка и развитии транспортной доступности регионов России. „ЮТэйр“ является мировым лидером по числу эксплуатируемых новейших вертолетов Ми-8МТВ-1 и Ми-8АМТ — в составе флота компании находится более 110 машин этого типа. Новые воздушные суда обеспечат транспортную доступность удаленных районов Севера, будут задействованы в интересах крупнейших заказчиков нефтегазового сектора, в пожаротушении и санитарной авиации», — отметил генеральный директор ПАО «Авиакомпания „ЮТэйр“ Андрей Мартиросов.
Сообщается, что новые вертолеты обладают уникальными летно-техническими и эксплуатационными характеристиками и могут использоваться практически в любых климатических условиях. Их использование допустимо для перевозки грузов, пассажиров, санитарной эвакуации, пожаротушения, строительно-монтажных работ и поисково-спасательных операций. Машины произведены холдингом «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех в рамках инвестпроекта ГТЛК по обновлению российского вертолетного парка с использованием средств Фонда национального благосостояния при поддержке Минпромторга России.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.