На Ямале рабочие профессии держат лидерские позиции по уровню зарплат
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Рабочие профессии остаются самыми высокооплачиваемыми на Ямале осенью 2025 года. Одни из самых высокодоходных специальностей востребованы в строительстве, производстве, сервисных и технических направлениях, рассказали URA.RU эксперты «Авито Работы».
«Среди самых высокооплачиваемых профессий в Ямало-Ненецком автономном округе на первом месте остаются электромонтажники. Их среднее зарплатное предложение в вакансиях составляет 213 330 рублей», — отметили эксперты.
Бурильщики могут рассчитывать на доход в 200 000 рублей, сварщики — на 174 000 рублей. Высокие зарплатные предложения также есть у монтажников (в среднем 143 330 рублей) и автослесарей (140 660 рублей).
Ранее URA.RU сообщало, что по итогам октября медианная предлагаемая заработная плата в ЯНАО составила 107 819 рублей. Сфера добычи сырья стала самой высокооплачиваемой.
