На Ямале рабочие профессии держат лидерские позиции по уровню зарплат

Электромонтажники лидируют по зарплатам в ЯНАО Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Рабочие профессии остаются самыми высокооплачиваемыми на Ямале осенью 2025 года. Одни из самых высокодоходных специальностей востребованы в строительстве, производстве, сервисных и технических направлениях, рассказали URA.RU эксперты «Авито Работы».

«Среди самых высокооплачиваемых профессий в Ямало-Ненецком автономном округе на первом месте остаются электромонтажники. Их среднее зарплатное предложение в вакансиях составляет 213 330 рублей», — отметили эксперты.

Бурильщики могут рассчитывать на доход в 200 000 рублей, сварщики — на 174 000 рублей. Высокие зарплатные предложения также есть у монтажников (в среднем 143 330 рублей) и автослесарей (140 660 рублей).

Продолжение после рекламы