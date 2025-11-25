Пациенты терапевтического отделения жалуются на холод Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Губкинском (ЯНАО) пациенты терапевтического отделения в 10-м микрорайоне регулярно жалуются на холод и отсутствие ремонта. Власти округа приняли решение не сохранять старый корпус горбольницы и перенести терапию в новое здание педиатрии в 2026 году после завершения отделочных работ. Об этом сообщили в окружном департаменте здравоохранения.

«Здание осело, внутри трещины, из которых дует холодный воздух, всем (включая персонал и пациентов), приходится кутаться, обогреватели не спасают. Прошу включить данное здание в списки подлежащих ремонту», — написали жители Губкинского в telegram-канале «Обращения ЯНАО» о состоянии корпуса терапевтического отделения больницы в 10-м микрорайоне города.

Как пояснили в окружном департаменте здравоохранения, старый корпус терапии в Губкинском решено не сохранять. Отделение перенесут в новый медицинский комплекс, который достроят в 2026 году. «Планируется размещение терапевтического отделения в основном корпусе больницы после ввода в эксплуатацию педиатрического корпуса в 2026 году», — сообщили в пресс-службе окружного департамента здравоохранения.

По данным окружных властей, новая педиатрия расположится в этом же микрорайоне в четырехэтажном здании около 11,5 тысячи квадратных метров. «Старт строительству учреждения здравоохранения во время Честного маршрута в 2022 году дал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов», — пояснили в окружном депстрое. В отделении разместится также детская поликлиника.