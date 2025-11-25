В Новом Уренгое появились первые ледовые скульптуры. Фото
У аэропорта Нового Уренгоя поставили маршрутную карту и вертолет Ми-8 из льда
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Новом Уренгое (ЯНАО) на привокзальной площади аэропорта появились ледяные скульптуры, посвященные зимним праздникам. Композиции объединили мотивы неба, Севера и пожелания доброго пути, сообщили в мэрии города.
«Привокзальная площадь аэропорта Новый Уренгой — ну просто загляденье! В преддверии зимних праздников там установили ледяные скульптуры, которые объединили небо, Север и теплые пожелания доброго пути», — написано в telegram-канале администрации.
Скульптуры поставлены в преддверии зимы и призваны создать праздничное настроение у пассажиров и сотрудников аэропорта. Ледяные композиции расположены справа от терминала: в первой — маршрутная карта с самыми популярными направлениями вылетов из Нового Уренгоя, во второй — вертолет Ми-8.
Аэропорт Нового Уренгоя украсили ледовые скульптуры
Фото: НУР. Официально Ссылка: https://t.me/nur_adm/34045
