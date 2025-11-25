Логотип РИА URA.RU
В Новом Уренгое появились первые ледовые скульптуры. Фото

25 ноября 2025 в 13:08
У аэропорта Нового Уренгоя поставили маршрутную карту и вертолет Ми-8 из льда

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) на привокзальной площади аэропорта появились ледяные скульптуры, посвященные зимним праздникам. Композиции объединили мотивы неба, Севера и пожелания доброго пути, сообщили в мэрии города.

 «Привокзальная площадь аэропорта Новый Уренгой — ну просто загляденье! В преддверии зимних праздников там установили ледяные скульптуры, которые объединили небо, Север и теплые пожелания доброго пути», — написано в telegram-канале администрации.

Скульптуры поставлены в преддверии зимы и призваны создать праздничное настроение у пассажиров и сотрудников аэропорта. Ледяные композиции расположены справа от терминала: в первой — маршрутная карта с самыми популярными направлениями вылетов из Нового Уренгоя, во второй — вертолет Ми-8.

Фото: НУР. Официально Ссылка: https://t.me/nur_adm/34045

