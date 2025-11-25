Россиянам впервые покажут, что происходит на закрытых атомных объектах по всему миру

Съемки проходили на территории самых инновационных атомных сооружений мира Фото: предоставлено пресс-службой «Росатома»

В России впервые представят полнометражный документальный фильм об атомной энергетике. Подготовкой проекта «Земля, я с тобой» занималась кинокомпания «Чайка» при поддержке российских атомщиков. Как рассказали URA.RU в пресс-службе «Росатома», масштабное киноисследование расскажет о том, как современные атомные технологии заботятся о планете и становятся драйвером устойчивого развития в разных странах.

«По словам режиссера картины Ольги Упоровой, она отправляет зрителя в уникальное путешествие на закрытые атомные объекты по всему миру, туда, куда никогда не попадет обычный человек. Камера заглядывает за периметр самых инновационных сооружений, чтобы показать не только технологии, но и людей, чью жизнь атомная энергия меняет к лучшему», — пояснили представители проекта.

Главными действующими лицами киноисследования станут певица и блогер Арина Данилова и заместитель директора департамента коммуникаций Госкорпорации «Росатом» Константин Рудер. Герои спорят о роли атомных технологий в спасении планеты. В конце фильма Арина Данилова даже создаст авторскую песню «Земля, я с тобой». Особым гостем картины станет бывший министр атомной энергетики России Евгений Адамов.

Продолжение после рекламы

Как пояснили создатели картины, съемки проходили на строящейся АЭС «Аккую» в Турции, на первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов» на Чукотке, в закрытом «атомном городе» Green City в Бангладеше, а также на Белоярской АЭС на Урале. Премьера картины состоится 2 декабря в музее «Атом» на ВДНХ.