Награждение состоялось в преддверии Дня героев Отечества Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Совете Федерации РФ отметили наградами юных жителей Пермского края, проявивших мужество. Их вручил ребятам сенатор от Пермского края Алексей Пушков, сообщается в telegram-канале министерства территориальной безопасности края.

«Артем Прытков, Александр Косырев, Тимофей Белослудцев и Елисей Фадеев награждены медалями Совета Федерации „За проявленное мужество“. Награды вручил сенатор от Пермского края Алексей Пушков.Церемония прошла в преддверии Дня героев Отечества и Дня добровольца в России», -говорится в telegram-канале ведомства. От министерства тербезопасности края ребят поблагодарил заместитель главы ведомства Андрей Приходько, а начальник ГУ МЧС Прикамья Александр Урусов вручил юным прикамцам благодарственные письма.

Ранее наградой Совфеда был отмечен пермский школьник Константин Гусев. Восьмиклассник кадетской роты имени капитана артиллерии В.Н.Татищева в апреле этого года помог полицейским остановить преступника.

Продолжение после рекламы