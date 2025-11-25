Прокуратура заставила администрацию района ЯНАО убрать огромную свалку

В Тазовском районе ликвидирована несанкционированная свалка древесных отходов. Это стало возможным после вмешательства прокуратуры ЯНАО. Площадь свалки превышала четыре тысячи квадратных метров.

«Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства об охране окружающей среды и отходах производства и потребления администрацией Тазовского района. В ходе надзорных мероприятий установлено наличие несанкционированной свалки древесных отходов на территории поселка Тазовский общей площадью более четырех тысяч квадратных метров», — написано на сайте ведомства.