Прокуратура заставила администрацию района ЯНАО убрать огромную свалку

25 ноября 2025 в 13:29
Площадь свалки составляла четыре тысячи квадратных метров

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тазовском районе ликвидирована несанкционированная свалка древесных отходов. Это стало возможным после вмешательства прокуратуры ЯНАО. Площадь свалки превышала четыре тысячи квадратных метров.

«Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства об охране окружающей среды и отходах производства и потребления администрацией Тазовского района. В ходе надзорных мероприятий установлено наличие несанкционированной свалки древесных отходов на территории поселка Тазовский общей площадью более четырех тысяч квадратных метров», — написано на сайте ведомства.

Главе Тазовского было вынесено представление. После его рассмотрения нарушения устранены, несанкционированная свалка ликвидирована.

