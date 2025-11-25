Для спасения собаки пришлось найти авто мужчины и вытащить из него испуганного щенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Муравленко (ЯНАО) врачи спасли пациента с осложнениями сахарного диабета, а также позаботились о его питомце. Дело в том, что к ним в приемное отделение поступил водитель-дальнобойщик с сильными болями в ноге. У него диагностировали гнойно-воспалительный процесс пальца правой стопы, поэтому, пока пациент проходил лечение, медики нашли и забрали из фуры его щенка, сообщили в правительстве ЯНАО.

«В приемное отделение Муравленковской больницы поступил водитель-дальнобойщик с осложнениями сахарного диабета. У мужчины были сильные боли в ноге... гнойно-воспалительный процесс пальца правой стопы... Пациент поделился с дежурным врачом своим беспокойством. В кабине фуры остался щенок, спаниель по кличке Елизавета... Врачи позаботятся о нем, пока хозяин продолжает лечение», — написано в telegram-канале ведомства.

Операцию для мужчины провел хирург Талех Мамедов, а поиском собаки занимались хирург Степан Цимбалюк и заведующая неврологическим отделением Евгения Капцова. Дальнобойщику уже выполнили вскрытие и дренирование абсцесса, провели санацию и создали условия для оттока жидкости, чтобы предотвратить рецидив.

Продолжение после рекламы