Артюхов поделился опытом ЯНАО на межрегиональной конференции

Артюхов отметил высокие показатели демографии в регионе и подчеркнул, что успехи — результат системной работы региональной власти по поддержке семей. Он также рассказал о региональной программе «Молодая семья», благодаря которой более 5,7 тысячи семей улучшили жилищные условия, и о возможности использования регионального маткапитала для улучшения жилищных условий.

В ЯНАО создаются условия для раскрытия талантов и разностороннего развития детей: за последние семь лет построено 30 детских садов, 17 школ и 68 спортивных объектов. Действует межведомственная программа «Ямал — территория детства», а также запущена Школа Ямолод — единая модель воспитания и развития профессиональных навыков. За два месяца ее воспитанниками стали более пяти тысяч юных ямальцев. В планах — к 2027 году обеспечить полный охват школьников программой Школы Ямолод. Кроме того, Артюхов рассказал о работе представительств Ямала в Тюмени, Москве и Санкт-Петербурге со студентами, а также о планах открыть в Тюмени Дом ямальской молодежи.