Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Недвижимость

Какую квартиру может позволить себе пермяк в Москве, продав свою

Пермяки взамен своей квартиры могут купить 17 квадратных метров в Москве
25 ноября 2025 в 13:43
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Взамен пермской квартиры можно купить комнату в Москве

Взамен пермской квартиры можно купить комнату в Москве

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Осенью 2025 года квартиры на вторичном рынке Перми в среднем стоят 6,2 млн рублей. За эту цену можно купить жилье площадью 17,3 квадратных метра в Москве, рассказали URA.RU аналитики сервиса «Мир квартир».

«Пермякам в столице придется довольствоваться комнатой площадью 17,3 квадратных метра. В среднем россиянин, продав свою квартиру в родном городе, может купить в Москве 17,7 „квадратов“», — сообщили аналитики.

Уточняется, что для исследования эксперты разделили стоимость средней квартиры на вторичном рынке в каждом городе на цену квадратного метра в столице. В ноябре 2025 года она «квадрат» в Москве не превышает 358,3 тысячи рублей. Однокомнатные квартиры в столице могут себе позволить только жители Санкт-Петербурга (33,5 «квадрата») и Сочи (36,8 «квадрата»). Самая тесная недвижимость будет у жителей Нижнего Тагила (10,1 «квадратов»).

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал