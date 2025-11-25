Какую квартиру может позволить себе пермяк в Москве, продав свою

Осенью 2025 года квартиры на вторичном рынке Перми в среднем стоят 6,2 млн рублей. За эту цену можно купить жилье площадью 17,3 квадратных метра в Москве, рассказали URA.RU аналитики сервиса «Мир квартир».

«Пермякам в столице придется довольствоваться комнатой площадью 17,3 квадратных метра. В среднем россиянин, продав свою квартиру в родном городе, может купить в Москве 17,7 „квадратов“», — сообщили аналитики.

Уточняется, что для исследования эксперты разделили стоимость средней квартиры на вторичном рынке в каждом городе на цену квадратного метра в столице. В ноябре 2025 года она «квадрат» в Москве не превышает 358,3 тысячи рублей. Однокомнатные квартиры в столице могут себе позволить только жители Санкт-Петербурга (33,5 «квадрата») и Сочи (36,8 «квадрата»). Самая тесная недвижимость будет у жителей Нижнего Тагила (10,1 «квадратов»).