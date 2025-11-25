Экоподвиг: пермские школьники сдали рекордное количество макулатуры

Для школьников такие акции становятся практическим уроком экономики замкнутого цикла Фото: пресс-служба ПЦБК

В учебных заведениях Перми проходит масштабная акция по сбору макулатуры «Экоприем», которую организовало предприятие ПЦБК. За первый месяц работы школьники и студенты сдали 5,7 тысячи килограммов бумаги и картона. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе комбината.

«Больше всего макулатуры собрали ученики гимназии №5 (2,3 тысячи кг), школы №127 (1,2 тысячи кг), Школы бизнеса и предпринимательства (805 кг), пермского филиала Волжского государственного университета водного транспорта (725 кг), школы №123 (717 кг). Этот проект наглядно показывает, как бизнес, общественные и образовательные организации объединяют усилия для решения экологических задач», — отметили в ПЦБК.

Уточняется, что акция проходит в рамках федерального «БумБатла» при поддержке регионального оператора ТКО и Всероссийского экологического движения «Экосистема». Как пояснили на комбинате, количество участников проекта продолжает расти, а само мероприятие меняет форматы. Так, в октябре в школе № 123 проект прошел в формате семейного марафона. Ему дали название «Экоприем: папин рекорд». В рамках мероприятия участникам предстояло пробежать дистанцию, неся с собой собранную макулатуру.

В пресс-службе предприятия отметили, что для школьников такие акции становятся практическим уроком экономики замкнутого цикла. Дети видят полную цепочку преобразования «ресурс — отход — новый ресурс». На комбинате пообещали, что вся собранная бумага получит вторую жизнь и будет переработана в полезную продукцию.

«Для нас „Экоприем“ — не просто сбор макулатуры, а создание новой культуры обращения с ресурсами. Расширение проекта — шаг к тому, чтобы переработка стала привычным и удобным делом для каждого жителя крупного города», — отметил директор департамента маркетинга ПЦБК Владимир Павлов.

На предприятии напомнили, что не только школьники и студенты могут сдать макулатуру. В Перми бумагу и картон принимают в двух пунктах. Сдать можно вторсырье любого объема — от одного килограмма до крупных партий. На пункте макулатуру взвешивают и сразу рассчитываются с клиентом. Если сдавать более 100 килограммов, предприятие бесплатно может вывезти бумагу.