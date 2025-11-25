Глава ЯНАО вручил шести семьям орден и медали в преддверии Дня матери
В преддверии Дня матери Артюхов вручил награды северянам
Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов наградил шесть семей из Салехарда, Шурышкарского и Приуральского районов орденами и медалями за заслуги в воспитании детей. Вручение прошло в Ямальской филармонии, сообщили в правительстве ЯНАО.
«В преддверии Дня матери вручил награды шести семьям из Салехарда, Шурышкарского и Приуральского районов... Мы с вами живем в северном, холодном регионе, и самое теплое место — это наш дом, а самый теплый человек — наша мама. Мы очень гордимся ямальскими семьями. Воспитывать детей — огромный труд, он очень значим для государства, мы будем всегда его поддерживать. У нас в регионе много больших, многодетных семей... В этих семьях растут прекрасные, талантливые дети», — цитируют Артюхова на сайте ведомства.
Орден «Родительская слава» получили Мария и Виктор Белецан из Салехарда, которые воспитывают четверых дочерей и шестерых сыновей. Медалью ордена «Родительская слава» награждены две семьи: Горшковы из Шурышкарского района и Хоротэтто из Салехарда. Троим мамам вручили медаль «Материнская слава Ямала».
Среди награжденных — Людмила Королева из Салехарда, которая воспитывает шестерых детей, ее сын — участник СВО, награжден медалью Жукова. Матрена Лаптандер из Приуральского района — мама семерых детей и бабушка 24 внуков, она учит детей уважать традиции и обычаи коренных народов Севера. Ольга Петрова из Салехарда вместе с супругом воспитала четверых детей, старшие дети успешны в работе, младшие — призеры и победители различных конкурсов.
