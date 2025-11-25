Глава ЯНАО вручил шести семьям орден и медали в преддверии Дня матери

«В преддверии Дня матери вручил награды шести семьям из Салехарда, Шурышкарского и Приуральского районов... Мы с вами живем в северном, холодном регионе, и самое теплое место — это наш дом, а самый теплый человек — наша мама. Мы очень гордимся ямальскими семьями. Воспитывать детей — огромный труд, он очень значим для государства, мы будем всегда его поддерживать. У нас в регионе много больших, многодетных семей... В этих семьях растут прекрасные, талантливые дети», — цитируют Артюхова на сайте ведомства.