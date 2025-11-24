МВД с начала 2025 года не допустило въезда в Россию более 160 тысяч иностранцев

МВД отчитались о въезде иностранцев в РФ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

С начала 2025 года МВД России не допустило въезда в страну более 160 тысяч иностранных граждан. Об этом сообщил начальник управления контрольно-надзорной деятельности департамента внешней и трудовой миграции Миграционной службы МВД России полковник полиции Алексей Гасак.

«Благодаря принятым в текущем году мерам на 30% увеличилось число задокументированных нарушений режима въезда и пребывания; ограничен въезд на территорию России более 160 тысяч иностранцев», — сообщил Гасак. Его слова передает Интерфакс со ссылкой на эфир радио «Милицейская волна».

По его словам, увеличение числа пресеченных нарушений связано с усилением контроля на границе. Он также отметил, что полицейские совместно с Пограничной службой пресекают попытки проникновения иностранцев в страну с измененной личностью, когда уже есть решение о неразрешении въезда по их прежним именам и фамилиям. С начала года было получено около трех тысяч сообщений от пограничных органов о таких случаях.

Кроме того, с начала года в 2,5 раза выросло число выявленных и привлеченных к ответственности иностранцев, которые уклонились от выезда из России. Также в текущем году на 45% увеличилось число выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, и на 22% — связанных с подделкой, изготовлением или сбытом миграционных документов.