МВД с начала 2025 года не допустило въезда в Россию более 160 тысяч иностранцев
МВД отчитались о въезде иностранцев в РФ
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
С начала 2025 года МВД России не допустило въезда в страну более 160 тысяч иностранных граждан. Об этом сообщил начальник управления контрольно-надзорной деятельности департамента внешней и трудовой миграции Миграционной службы МВД России полковник полиции Алексей Гасак.
«Благодаря принятым в текущем году мерам на 30% увеличилось число задокументированных нарушений режима въезда и пребывания; ограничен въезд на территорию России более 160 тысяч иностранцев», — сообщил Гасак. Его слова передает Интерфакс со ссылкой на эфир радио «Милицейская волна».
По его словам, увеличение числа пресеченных нарушений связано с усилением контроля на границе. Он также отметил, что полицейские совместно с Пограничной службой пресекают попытки проникновения иностранцев в страну с измененной личностью, когда уже есть решение о неразрешении въезда по их прежним именам и фамилиям. С начала года было получено около трех тысяч сообщений от пограничных органов о таких случаях.
Кроме того, с начала года в 2,5 раза выросло число выявленных и привлеченных к ответственности иностранцев, которые уклонились от выезда из России. Также в текущем году на 45% увеличилось число выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, и на 22% — связанных с подделкой, изготовлением или сбытом миграционных документов.
Ранее в МВД предложили реорганизовать импорт в РФ рабочей силы. В перспективе планируется внедрить реестровую модель, где основным инструментом заполнения вакансий станет организованный набор трудовых мигрантов.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.