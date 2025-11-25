The Guardian: Киев добивается участия Европы в переговорах Украины и США

Украина хочет, чтобы европейские союзники участвовали в переговорах Киева и Вашингтона Фото: Официальный сайт президента Украины

Киев стремится привлечь страны Евросоюза (ЕС) к переговорам с США по поводу мирных предложений американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на свои источники.

«[Президент Украины] Владимир Зеленский может встретиться с Дональдом Трампом в Белом доме на этой неделе, указывают источники, на фоне шквала телефонных звонков между Киевом и Вашингтоном. Украина добивается участия Европы в этих переговорах», — сказано в материале The Guardian.

Также в публикации сообщается, что Украина сумела внести значительные изменения в мирный план США, направленный на урегулирование конфликта, исключив из него положения, которые считались неприемлемыми. Как сообщает The Guardian, количество пунктов в документе сократилось с 28 до 19.

Продолжение после рекламы

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что сейчас некорректно обсуждать пункты мирного плана, которые публикуют СМИ. Представитель Кремля объяснил, что необходимо исходить из официальной информации, которой пока нет.