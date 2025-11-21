Логотип РИА URA.RU
Трамп заявил, что Киев теряет территории

Трамп: Украина теряет территории
21 ноября 2025 в 21:02
Трамп сообщил, что четверг, 27 ноября, является дедлайном для решения по мирному плану украинского урегулирования

Фото: Official White House / Shealah Craighead

Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что Украина теряет территории, а он в свою очередь стремится положить конец украинскому конфликту. Об этом американский лидер заявил в интервью журналисту Брайану Килмиду.

«Они (Украина — прим. URA.RU) теряют территорию... Мы участвуем в этом [мирном процессе] ради одной вещи, мы хотим, чтобы убийства прекратились», — сказал Трамп в беседе с журналистом.

Также глава Белого дома заявил, что 27 ноября — это оптимальный срок для принятия решения относительно мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, американский лидер сообщил, что США планируют ввести новые санкции против Российской Федерации, которые будут направлены на затруднение продажи российской нефти на международном рынке.

