Трамп заявил, что Киев теряет территории

Трамп сообщил, что четверг, 27 ноября, является дедлайном для решения по мирному плану украинского урегулирования Фото: Official White House / Shealah Craighead

Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что Украина теряет территории, а он в свою очередь стремится положить конец украинскому конфликту. Об этом американский лидер заявил в интервью журналисту Брайану Килмиду.

«Они (Украина — прим. URA.RU) теряют территорию... Мы участвуем в этом [мирном процессе] ради одной вещи, мы хотим, чтобы убийства прекратились», — сказал Трамп в беседе с журналистом.