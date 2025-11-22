Арабский шейх захотел купить международные активы «Лукойла»

Эмиратская компания ведет переговоры по активам «Лукойла» за рубежом Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Компания IHC, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), ведет переговоры по покупке международных активов российской энергетической компании «Лукойл». Компанией IHC владеет шейх Тахнун бен Заид, отмечает эмиратская газета The National.

«Компания подтвердила, что ведет переговоры с Управлением по контролю за иностранными активами министерства финансов США (Ofac) относительно своей заинтересованности в международных активах российской энергетической компании „Лукойл“, — отмечает The National. Шейх Тахнун бен Заид является заместителем правителя Абу-Даби и советником президента ОАЭ по нацбезопасности, а также осуществляет инвестиционную деятельность в США, Индии, Латинской Америке и Африке. По данным газеты, к 2030 году IHC планирует увеличить размер своих активов вдвое — до 800 миллиардов дирхамов (218 миллиардов долларов США).

Ранее Минифин США включил «Лукойл» и ее дочерние структуры в новый пакет санкций. В конце октября российская энергетическая компания объявила о намерении продать свои зарубежные активы в связи с введенными ограничениями и начала рассматривать предложения от потенциальных покупателей. 30 октября компания сообщила о получении предложения от Gunvor Group о приобретении Lukoil International GmbH, который владеет зарубежными активами группы «Лукойл». Однако впоследствии Gunvor отозвала свое предложение после запрета американских властей.

