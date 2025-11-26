Жилищная «почемучка»: тюменский аналитик простыми словами ответила на сложные вопросы о недвижимости

После 2026 года у многих рухнут объемы, а кто-то и вовсе окажется без работы Фото: Илья Московец © URA.RU

По последним данным аналитических агентств, средневзвешенная цена квадратного метра в тюменских новостройках перевалила за отметку в 130 тысяч рублей. При этом с начала года региональные девелоперы продали лишь четверть строящегося или уже построенного жилья, но объемы к концу года обещают ввести колоссальные — аж 2,6 миллиона квадратов. Как эти взаимоисключающие параграфы увязываются в единый рынок, URA.RU простыми словами объяснила независимый аналитик Светлана Молодкина.

Светлана, главный вопрос, который сейчас, наверное, крутится в головах у всех близких к рынку недвижимости: застройщики жалуются на крайне низкие продажи, но все равно строят какие-то безумные миллионы квадратов. Как так?

Это простейшая логика. Те новостройки, которые возводят сейчас, начинали строить год — два назад. Очень много проектов стартовало в «жирные годы», а когда наступили другие времена, остановить процесс уже было невозможно.

Продолжение после рекламы

Получается, девелоперы попали в безвыходное положение?

Так и есть. И тут вопрос не только в дольщиках, которые уже заплатили деньги и продолжают оплачивать ипотеку. Пускай даже эти деньги в безопасности на счетах эскроу. Есть еще множество обязательств, по которым застройщики должны расчитваться.

Рынок построен так, что деньги дольщика лежат на эскроу, а девелопер строит за деньги банка. Это кредиты, которые застройщик тоже обязан возвращать. Получается, если остановить стройку, пострадают и дольщики, и сами застройщики.

Нынешние объемы строительства - остатки былого величия Фото: Илья Московец © URA.RU

Значит, то, что мы видим в жилищном строительстве сейчас — по сути, остатки былого величия?

Да. Рынок был активный, и никто не ждал, что так резко все поменяется. А теперь темпы запуска проектов резко снизились.

Мы еще увидим в этом и следующем году большие объемы ввода. А вот в 2027 году ощутим весь дисбаланс и провал по квадратам.

На стагнирующих продажах мы видим продолжающийся рост стоимости жилья. И многие задаются вопросом: почему? Разве не логично снизить цену, чтобы продать больше?

На самом деле тот рост, который мы видим — около 3-4% за год — даже близко не покрывает рост расходов застройщиков. Получается такая вилка: с одной стороны, снижать цену девелопер не может, так как останется в убытке и не сможет вернуть долги. С другой — цена уже сейчас на покупательском пределе, но и она не дает нужной маржинальности.

И тем не менее, кто-то идет на скидки, демпингует цены...

Это скорее ситуативные моменты. Застройщик часто дает скидки, устраивает акции — чтобы привлечь к себе покупателя.

Каждый застройщик решает для себя сам. Одни поднимают цены адекватно расходам — и у них встают продажи. Другие делают дисконты — и у них встает маржинальность. Какой путь выбрать — дело застройщика, однородного предложения в сегменте новостроек сейчас нет.

На современном рынке недвижимости денег нет ни у продавца, ни у покупателя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В итоге все упирается в деньги, которых, по сути, нет ни у покупателя, ни у продавца?

Именно такая ситуация и сложилась. Но, повторюсь, застройщики сами выбирают свою стратегию, эффект от которой мы почувствуем еще не в этом и не в следующем году.

Некоторые девелоперы нашли лазейку в точечной застройке. Про нее много негатива было в начале 2000-х, а сейчас? Зачем она сейчас нужна?

Начнем с того, что в Тюмени точечная застройка — далеко не тренд. В регионе, все таки, сильно развиты механизмы КРТ, а это — крупные проекты из нескольких очередей.

И, тем не менее, «точечники» в городе есть. Те же «Люди», «Звезда»...

Есть и дургие. Но это не массовое явление. Плюс — это уже не те «свечки», которые строили в нулевых. Сейчас это для многих девелоперов понятный формат, с котором все просто. Пришел, построил, пошел дальше. В точечной застройке нет изнуряющего долгие годы соблюдения качества проекта. По факту получается, что вторые и третьи очереди крупных проектов получаются хуже, чем первые.

Продолжение после рекламы

Вообще, сейчас точечные проекты уже не те, что раньше. Это не высотка посреди старых частных домиков. Как правило, это адексатные высотки в адекватных локациях. Но, повторюсь, потенциала у точечной застройки в Тюмени нет.

Будущее девелопмента в Тюмени пока туманно Фото: Илья Московец © URA.RU

Получается, прогнозы совсем не радужные? Можно ли сейчас сказать, что ждет тюменский девелопмент в ближайшие годы?

Прогнозы скорее неоднозначны. Именно потому, что сейчас каждый сам выбирает свою стратегию. Впрочем, в данный момент в Тюмени есть продуктовый баланс по недвижимости. Мы видим жилье разных классов, которое строится в разных локациях.

Нет уже ситуаций, когда всем скопом девелоперы застраивают один район — как было со Слободой, например, или с Восточным. Строят и на окраинах, и в центре.

То есть, разговоров о банкротствах застройщиков — пусть даже не из первого и второго эшелонов — быть не может?

Этого сейчас сказать невозможно. Пока еще банкротства девелоперов мы не видели — это факт. Поэтому предсказать, будет ли оно, как будет происходить, какие мы получим последствия, никто не возьмется.