Холостяки украшают новогодние ели раньше остальных

Люди, не состоящие в браке, наряжают новогоднюю ель раньше остальных. Об этом свидетельствую данные опроса, который провел федеральный застройщик «Страна Девелопмент» с среди своих клиентов. Выяснилось, что в 2025 году треть жителей Сибири и Урала планируют украсить праздничное дерево уже в ноябре.

Результаты опроса показали, что из тех, кто начинает активно готовиться к празднику еще в ноябре, раньше остальных (42%) ель ставят люди, не состоящие в браке. В комментариях к ответу они отметили — наличие свободного времени после работы и на выходных, желание скорее создать атмосферу праздника.

На втором месте (37%) — семьи с детьми старше трех лет. Чаще инициаторами выступают сами дети, которые начинают готовиться к утренникам в детских садах и школах.

Закрывают тройку (11%) — семьи со взрослыми детьми старше 14 лет. В пояснениях опрошенные отметили, что ставить елку в ноябре решают родители, оценивая высокую загрузку в декабре и накануне праздников.

Остальные (10%) украшают праздничное дерево и покупают подарки заранее по ряду причин. Например, чтобы финансовая нагрузка была распределена на два месяца, У кого-то приедут друзья и родственники на праздники, и в декабре не будет свободного времени.