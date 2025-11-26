Бывший директор тюменского драмтеатра проиграл суд по делу об увольнении

Суд отказался восстановить Осинцева в должность директора ТДБТ Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Бывшему директору Тюменского драматического театра Сергею Осинцеву и его заместителю Александру Чурсину не удалось оспорить свое увольнение в суде. Это следует из апелляционного определения суда. Оба топ-менеджера были уволены в мае 2025 года за непредотвращение конфликта интересов.

«Приказ об увольнении издан правомерно, процедура соблюдена. Непринятие мер по предотвращению личной заинтересованности доказано материалами проверки», — сказано в документах.

Осинцев и Чурсин заявляли, что не имели аффилированности с организациями, с которыми заключали договоры. Якобы, работодатель, который уволил их, знал о происходящем. Суд первой инстанции отказал им в восстановлении, и областной суд это решение поддержал.

