Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Бывший директор тюменского драмтеатра проиграл суд по делу об увольнении

Бывший директор ТДБТ Осинцев проиграл суд по делу об увольнении
26 ноября 2025 в 13:04
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Суд отказался восстановить Осинцева в должность директора ТДБТ

Суд отказался восстановить Осинцева в должность директора ТДБТ

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Бывшему директору Тюменского драматического театра Сергею Осинцеву и его заместителю Александру Чурсину не удалось оспорить свое увольнение в суде. Это следует из апелляционного определения суда. Оба топ-менеджера были уволены в мае 2025 года за непредотвращение конфликта интересов.

«Приказ об увольнении издан правомерно, процедура соблюдена. Непринятие мер по предотвращению личной заинтересованности доказано материалами проверки», — сказано в документах.

Осинцев и Чурсин заявляли, что не имели аффилированности с организациями, с которыми заключали договоры. Якобы, работодатель, который уволил их, знал о происходящем. Суд первой инстанции отказал им в восстановлении, и областной суд это решение поддержал.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU сообщало о том, что Сергея Осинцева и его экс-заместителя Александра Чурсина обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, фигуранты похитили у Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО) 30 миллионов рублей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал