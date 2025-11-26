Прокуратура проверит продавцов поддельной икры в Тюмени
Прокуратура проверит тюменский рынок, где могли продавать имитированную икру
Фото: Илья Московец © URA.RU
Прокуратура Тюменской области возбудила проверку после публикаций в СМИ о продаже имитированной икры под видом лососевой на ярмарке в ДК «Железнодорожник». Об этом ведомство сообщило в telegram-канале.
«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства и прав потребителей при организации торговли, а также наличию в действиях продавца товара признаков уголовно-наказуемого деяния.
Ранее URA.RU сообщало о том, как в Тюмени задержали двух подростков. Они отправятся отправятся под суд из-за того, что планировали совершить теракт: поджечь оборудование на железной дороге.
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!