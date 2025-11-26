Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Прокуратура проверит продавцов поддельной икры в Тюмени

26 ноября 2025 в 12:46
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Прокуратура проверит тюменский рынок, где могли продавать имитированную икру

Прокуратура проверит тюменский рынок, где могли продавать имитированную икру

Фото: Илья Московец © URA.RU

Прокуратура Тюменской области возбудила проверку после публикаций в СМИ о продаже имитированной икры под видом лососевой на ярмарке в ДК «Железнодорожник». Об этом ведомство сообщило в telegram-канале. 

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства и прав потребителей при организации торговли, а также наличию в действиях продавца товара признаков уголовно-наказуемого деяния. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщила прокуратура. 

Ранее URA.RU сообщало о том, как в Тюмени задержали двух подростков. Они отправятся отправятся под суд из-за того, что планировали совершить теракт: поджечь оборудование на железной дороге.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал