Прокуратура проверит продавцов поддельной икры в Тюмени

Прокуратура Тюменской области возбудила проверку после публикаций в СМИ о продаже имитированной икры под видом лососевой на ярмарке в ДК «Железнодорожник». Об этом ведомство сообщило в telegram-канале.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства и прав потребителей при организации торговли, а также наличию в действиях продавца товара признаков уголовно-наказуемого деяния. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщила прокуратура.