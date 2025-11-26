В Тюмени уволили профессора вуза за поддельную справку

Прокуратура возбудила уголовное дело против тюменского профессора Фото: Илья Московец © URA.RU

Профессор одного из высших учебных заведений Тюмени был уволен и теперь находится под уголовным преследованием после того. Прокурорская проверка выявила использование им подложной справки об отсутствии судимости при трудоустройстве. Об этом сообщила прокуратура Тюменской области в своем telegram-канале.

«Прокуратура Ленинского административного округа г. Тюмени в ходе надзорной деятельности выявила факт использования профессором ВУЗа при трудоустройстве на данную должность подложной справки об отсутствии судимостей при наличии таковых», — говорится в сообщении прокуратуры Тюменской области.