Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

В Тюмени уволили профессора вуза за поддельную справку

26 ноября 2025 в 12:19
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Прокуратура возбудила уголовное дело против тюменского профессора

Прокуратура возбудила уголовное дело против тюменского профессора

Фото: Илья Московец © URA.RU

Профессор одного из высших учебных заведений Тюмени был уволен и теперь находится под уголовным преследованием после того. Прокурорская проверка выявила использование им подложной справки об отсутствии судимости при трудоустройстве. Об этом сообщила прокуратура Тюменской области в своем telegram-канале.

«Прокуратура Ленинского административного округа г. Тюмени в ходе надзорной деятельности выявила факт использования профессором ВУЗа при трудоустройстве на данную должность подложной справки об отсутствии судимостей при наличии таковых», — говорится в сообщении прокуратуры Тюменской области.

По результатам проверки, вуз расторг трудовой договор с профессором по инициативе работодателя. Кроме того, по материалам, переданным прокуратурой, органы полиции возбудили уголовное дело в отношении бывшего преподавателя по части 5 статьи 327 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за использование заведомо подложного документа. Ход и результаты расследования находятся под контролем прокуратуры Ленинского округа.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал