В Тюмени уволили профессора вуза за поддельную справку
Прокуратура возбудила уголовное дело против тюменского профессора
Фото: Илья Московец © URA.RU
Профессор одного из высших учебных заведений Тюмени был уволен и теперь находится под уголовным преследованием после того. Прокурорская проверка выявила использование им подложной справки об отсутствии судимости при трудоустройстве. Об этом сообщила прокуратура Тюменской области в своем telegram-канале.
«Прокуратура Ленинского административного округа г. Тюмени в ходе надзорной деятельности выявила факт использования профессором ВУЗа при трудоустройстве на данную должность подложной справки об отсутствии судимостей при наличии таковых», — говорится в сообщении прокуратуры Тюменской области.
По результатам проверки, вуз расторг трудовой договор с профессором по инициативе работодателя. Кроме того, по материалам, переданным прокуратурой, органы полиции возбудили уголовное дело в отношении бывшего преподавателя по части 5 статьи 327 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за использование заведомо подложного документа. Ход и результаты расследования находятся под контролем прокуратуры Ленинского округа.
