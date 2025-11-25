Треш-блогер Руслан Гительман пригрозил жителям Тюмени тюрьмой

Руслан Гительман уже жаловался силовикам на жителей Тюмени, которые его преследуют Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Переехавший в Тюмень российский треш-блогер Руслан Гительман попросил местных жителей не преследовать его на улицах города. В противном случае он пообещал обратиться в полицию. Соответствующее видеообращение мужчина опубликовал в своих соцсетях. Ранее Гительман неоднократно жаловался на то, что неизвестные люди выясняют адреса его съемных квартир, связываются с владельцами недвижимости и под различными предлогами требуют, чтобы блогера выселили.

«Если кто-то где-то нас видел в городе или хочет снять нас на видео, раскрыть наше местоположение, вы будете соучастниками уголовного дела. Потому что люди нас преследуют, вычисляют адреса наших квартир и угрожают хозяевам поджогами и взрывами. Требуют, чтобы нас выгнали. Если вы выдадите наше местоположение, вы будете соучастниками», — заявил Гительман в своем обращении.

Руслан Гительман считается одним из самых популярных треш-блогеров так называемого «нижнего интернета». Он, в частности, в разное время снимал видеообзоры на сигареты, майонез, сосиски, бритвы, гели для бритья и т.д. Также мужчина проводил дегустацию кошачьего корма и курил через колбасу.

