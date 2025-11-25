Роструд выявил нарушения в «Почте России» после травмы почтальона в Тюмени
Почтальонка упала на обледеневшей улице, пока доставляла письма
Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU
В Тюмени в ноябре 2025 года одна из сотрудниц «Почта России» поскользнулась на заснеженной улице и получила тяжелую травму. После этого работодателя обязали обеспечить всех почтальонов специальной обувью. Об этом написала Межрегиональная инспекция труда по Тюменской и Курганской областям.
«В ноябре 2025 года почтальонка при выполнении своих должностных обязанностей по доставке почты поскользнулась и упала на заснеженной улице, в результате падения получив тяжелую травму. Основной причиной несчастного случая стало необеспечение работника средствами индивидуальной защиты: работодатель допустил почтальона к работе без специальной обуви с противоскользящей подошвой», — сообщают на сайте Роструда.
В заключении сказано, что работодателю необходимо провести внеплановый инструктаж почтальонов, спецоценку условий труда и обеспечить их СИЗ. За найденные нарушения к административной ответственности привлекли начальника Тюменского почтамта.
