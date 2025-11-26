Продажи на грани провала: тюменские застройщики протиснулись в важный федеральный топ

Квартир на рынке недвижимости Тюмени слишком много Фото: Илья Московец © URA.RU

Застройщики Тюменской области сумели попасть в федеральный топ-10 по объемам продаж квартир в новостройках, несмотря на общие низкие показатели распроданности. Такие данные приводит по итогам 10 месяцев года Единый ресурс застройщиков.

«Сформирован топ регионов по объемам продаж за 10 месяцев 2025 года. На восьмом месте находится Тюменская область, здесь за этот период было продано чуть больше 660 тысяч квадратных метров новой недвижимости», — сообщают аналитики ресурса.

При этом отмечается, что в рейтинге затоваренности рынка недвижимости регион находится на 10 позиции. Здесь уровень затоваренности составляет 11886 квартир. Это может привести к замедлению темпов строительсва, что повлечет ряд серьезных проблем, уверены эксперты рынка.

«Если рынок замедляется, строительные издержки растут или возникают проблемы с финансированием, высок риск, что сроки будут сдвигаться. В случае системных проблем это действительно может привести к заморозке строительства, особенно если компания работает без проектного финансирования», — отметил в беседе с URA.RU директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.