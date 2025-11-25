Станет ли монстр героем: стоит ли смотреть фильм «Хищник: Планета смерти»

«Хищник: Планета смерти» — седьмая часть франшизы «Хищник», стартовавшей в 1987 году Фото: Кадр из фильма «Хищник: Планета смерти» (2025) реж. Дэн Трахтенберг

Режиссер Дэн Трахтенберг в третий раз берется за франшизу о межгалактических охотниках и совершает невозможное — делает самого Хищника главным героем. «Планета смерти» переворачивает привычную формулу серии с ног на голову, отправляя молодого изгоя на смертельно опасную планету в компании болтливого андроида. Подробнее — о сюжете, производстве, оценках и о том, удалось ли автору «Добычи» снова вдохнуть жизнь в культовую вселенную — в материале URA.RU.

Возвращение легенды: как создавался седьмой «Хищник»

«Хищник: Планета смерти» (Predator: Badlands) стал седьмым фильмом франшизы, стартовавшей в 1987 году с культового боевика Джона МакТирнана с Арнольдом Шварценеггером. За 38 лет серия переживала взлеты и падения: успешный «Хищник 2» (1990) с Дэнни Гловером сменился провальными кроссоверами с «Чужим», затем неоднозначными «Хищниками» (2010) Нимрода Антала и катастрофическим перезапуском Шейна Блэка (2018).

Когда Дэн Трахтенберг в 2022 году выпустил «Добычу» — историю о девушке-команче, противостоящей Хищнику в 1719 году — франшиза получила второе дыхание. Фильм собрал восторженные отзывы на стриминге Hulu, заработал номинации на «Эмми» и доказал: серии нужны не бесконечные повторения формулы «спецназовцы против невидимого убийцы», а свежий взгляд. Студия 20th Century Studios (после покупки Disney) развязала Трахтенбергу руки, и результатом стали сразу два проекта 2025 года: анимационный «Убийца убийц» (вышел в июне на Hulu) и полнометражная «Планета смерти» для кинотеатров.

Производство «Хищника»: от Новой Зеландии до языка яутжа

Дэн Трахтенберг — режиссер фильма «Хищник: Планета смерти» Фото: Gage Skidmore / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Съемки стартовали 27 августа 2024 года в Новой Зеландии и завершились за три месяца. Трахтенберг вдохновлялся игрой Shadow of the Colossus, фильмами «Безумный Макс 2» (1981), «Книга Илая» (2010), вестернами Клинта Иствуда и историями о Конане-варваре. Бюджет составил рекордные для франшизы $105 млн (без учета инфляции это самая дорогая часть серии).

Революционным решением стала разработка полноценного языка яутжа. Команда лингвистов, создавшая язык на 'ви для «Аватара» Джеймса Кэмерона, составила словарь с единственным и множественным числами, включив характерные щелчки в фонетику. Димитриус Коломатанги, новозеландский актер маори, выучил язык специально для роли Дека. Лицевая мимика Хищника создана компьютерной графикой (отказ от традиционной аниматроники), что позволило передать эмоции персонажа.

За дизайн яутжа отвечал ветеран Алек Гиллис, работавший над «Чужим против Хищника» (2004) и «Хищниками» (2010). Образ сделали более «человечным» с округлым черепом, сохранив узнаваемость без привязки к конкретным фильмам. Weta Workshop участвовала в создании практических эффектов.

Хронометраж картины — 107 минут. Мировая премьера состоялась 5 ноября во Франции, Швеции и Тайване, 7 ноября — в США. В России фильм вышел позже через параллельный прокат.

Сюжет фильма «Хищник: Планета смерти»: охота наоборот

Главный герой — молодой хищник-яутжа по имени Дек Фото: 20th Century Studios / Wikipedia / Public domain

Впервые за историю франшизы Хищник становится протагонистом. Дек — молодой яутжа, низкорослый и слабый по меркам своего клана. Отец считает его позором и приказывает старшему брату Квею убить изгоя. Квей жертвует собой, спасая Дека, и тот отправляется на планету Генна (она же Калиск) — «планету смерти», где каждая форма жизни смертельно опасна. Цель: убить легендарного зверя Калиска и доказать право на место в клане.

На Генне Дек встречает Тию (Эль Фаннинг) — андроида корпорации Weyland-Yutani, потерявшего ноги при нападении Калиска. Болтливая и жизнерадостная синтетка знает флору и фауну планеты и соглашается помочь в обмен на доставку к кораблю для ремонта. Параллельно на Генну прибывает экспедиция той же корпорации во главе с Тессой (тоже Эль Фаннинг) — «сестрой-близнецом» Тии с противоположным характером.

Фильм инвертирует концепцию оригинала 1987 года: если тогда человек выживал в джунглях против технологичного противника, полагаясь на смекалку, теперь Хищник в чуждой среде использует подручные средства против превосходящих сил. Структура напоминает видеоигру — герой проходит «уровни» враждебной планеты, прокачивается и движется к финальному боссу.

Актерский состав фильма «Хищник: Планета смерти»: дуэт, который работает





1/2 Актерский состав и создатели фильма на показе «Хищника: Планета смерти» Фото: IMAGO/James Warren / Global Look Press

Димитриус Коломатанги (Дек) — молодой новозеландский актер маори, ранее снимавшийся в сериалах «Пантеры» и «Пианино». Его персонаж — первый Хищник-«коротышка», визуально ближе к человеку, чем предшественники. Коломатанги выучил язык яутжа и работал с каскадерами, чтобы передать хищную грацию охотника.

Эль Фаннинг (Тия/Тесса) — звезда «Неонового демона» и «Малефисенты» — играет сразу двух андроидов. Тия — экзальтированная, инфантильная, вечно улыбающаяся, напоминающая героиню «Турбо-пацана». Тесса — холодная, расчетливая синтетка из классических «Чужих». Фаннинг мастерски разделяет образы, используя опыт жизни с сестрой-близнецом Дакотой.

Второстепенные роли: Майк Хомик (Квей, брат Дека), Рубен де Йонг (отец), Рави Нараян (детеныш Калиска).

Оценки критиков: триумф или компромисс

Фильм получил высокие оценки, хотя не единодушные. Rotten Tomatoes: 86% свежести на основе 236 рецензий критиков — лучший результат франшизы после оригинала. Кинопоиск: 100% на 5 рецензий (малая выборка), зрительский рейтинг 7.5. IMDb: 7.6 — солидная оценка для блокбастера.

Кассовые сборы: при бюджете $105 млн картина собрала $159 млн, что считается успехом в эпоху стриминга, но не блокбастером уровня Marvel.

Рецензия URA.RU на фильм «Хищник: Планета смерти»

Фильм глубже раскрывает культуру яутж, показывая их клановую систему, ритуалы и внутренние конфликты Фото: Кадр из фильма «Хищник: Планета смерти» (2025) реж. Дэн Трахтенберг

Главная сила, а также новаторская изюминка фильма — в смене перспективы. Впервые за 38 лет мы смотрим на вселенную «Хищника» глазами самого Хищника. Мы видим их родную планету Яутжа Прайм с жестокими спартанскими порядками, слышим их язык, понимаем их кодекс чести.

Дек все еще остается опасным хищником — он без колебаний разрезает чудовищ пополам и крошит андроидов, — но при этом у него есть эмоции, страхи, желание быть принятым. CGI-мимика лица передает удивительно широкий спектр чувств, от ярости до растерянности. Димитриус Коломатанги придает персонажу физическую убедительность, а компьютерные эффекты добавляют человечности.

Фильм смело ломает привычные законы франшизы, не обесценивая при этом образ Хищника Фото: Кадр из фильма «Хищник: Планета смерти» (2025) реж. Дэн Трахтенберг

Эль Фаннинг здесь играет сразу двух андроидов — добрую Тию и холодную Тессу. Тия — это R2-D2 в теле блондинки, вечно щебечущая энциклопедия, которая рассказывает Деку о волках, семье и том, что сила не только в одиночестве. Без Тии фильм превратился бы в мрачный слэшер, а с ней это почти диснеевская сказка про аутсайдеров.

Тиа — поврежденный андроид, который пытается сохранить остатки программы и памяти в условиях, где жизнь теряет привычный смысл Фото: Кадр из фильма «Хищник: Планета смерти» (2025) реж. Дэн Трахтенберг

Планета Генна — отдельная история. Трахтенберг создал интересную локацию, которая завораживает и ужасает. Розоватые луга с пасущимися гигантами, скалы в форме зубов, леса с лианами-убийцами, цветы, стреляющие ядовитыми иглами, трава острая, как бритва — все это очень интересно и продумано. Многие называют эту планету анти-Пандорой из «Аватара»: если там хотелось остаться жить, то отсюда хочется сбежать как можно быстрее. Визуально картинка неоднородна — в динамичных сценах проступает мыльность графики, а пейзаж местами выцветший.

Экшен в фильме бешеный. Но это как плюс, так и минус, но об этом позже. 107 минут пролетают на одном дыхании. Дек проходит через испытания, словно персонаж в компьютерной игре: бежит по полю цветов-пулеметов, сражается с летающими хищниками, охотится на Калиска. Постановка боев тоже достойная : Дек использует флору Генны как оружие — заманивает врагов под хищные лианы, поджигает траву-бритву, стреляет ядовитыми иглами. Хищник учится выживать, как первобытный охотник, отказываясь от технологий.

Цель Дека — убить существо по имени Калиск, которого боялся даже отец героя Фото: Кадр из фильма «Хищник: Планета смерти» (2025) реж. Дэн Трахтенберг

Интересный момент: фильм получил рейтинг PG-13 (но в России 18+, что интересно). Как это возможно при реках крови и оторванных конечностях? Трахтенберг нашел лазейку — в кадре нет людей. Вообще. Все жертвы — либо андроиды с белой жидкостью вместо крови, либо яутжа с зеленой, либо инопланетяне. Красной человеческой крови ноль. Формально цензура довольна, а зритель получает жестокое зрелище.

Присутствие корпорации Weyland-Yutani намекает на объединение вселенных «Хищника» и «Чужого». Кроссоверы 2004 и 2007 годов были неканоничны, но «Планета смерти» делает корпорацию частью официального мира. Самих ксеноморфов в кадре нет, но наверняка будут в будущем. Disney владеет обеими франшизами, и слухи о новом «Хищник против Чужого» ходят с 2024 года.

Команда сочетала практические съемки с компьютерной графикой Фото: Кадр из фильма «Хищник: Планета смерти» (2025) реж. Дэн Трахтенберг

Главная претензия — «диснеевское» послание о дружбе и семье по выбору. Финал, где Дек возвращается с новой «стаей» (Тия и выросший детеныш Калиска), отдает чем-то инородным для этой жестокой истории. Для франшизы, начавшейся с брутального истребления спецназа, это довольно заметный сдвиг. Дек слишком предсказуемо находит счастье, а отец получает справедливое возмездие.