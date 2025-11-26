Эксперт раскрыл, из чего в Тюмени складывается стоимость жилья

Современные механики строительства накладывают на застройщика множество обязательств и затрат Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Себестоимость строительства в Тюменской области составляет в настоящий момент не больше половины цены квадратного метра на рынке новостроек. Об этом URA.RU рассказала сертифицированный независимый аналитик рынка недвижимости Светлана Молодкина.

«Жилье продолжает расти в цене, потому что у строителей продолжают расти издержки. Это не только прямое влияние себестоимости. Здесь несколько составляющих. Среди них — затраты на банковские обязательства застройщика, а также стоимость сетей, которые сейчас возводят специализированные компании», — отметила она.

По последним данным аналитических агентств, средневзвешенная цена квадратного метра в Тюменской области к ноябрю превысила отметку в 130 тысяч. При этом, как отмечает директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин, рост в целом умеренный и составил около 4-5% к показателю 2024 года.

«В то же время на отдельные лоты встречаются крайне интересные скидки. Тут также может быть несколько причин удешевления объектов. Во-первых, стремление заручиться продажами на ранних стадиях строительства. Во-вторых, желание застройщика распродать оставшиеся непопулярные лоты в доме, где уже продано много объектов. И, в-третьих, отстройка от конкурентов. Снижая стоимость квартир, застройщик переманивает платежеспособных клиентов», — пояснил Тумин в беседе с URA.RU.