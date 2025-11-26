Логотип РИА URA.RU
Заболеваемость гриппом в Тюменской области выросла в два раза

26 ноября 2025 в 12:00
В Тюмени растет заболеваемость гриппом

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Тюменская область столкнулась с резким ростом заболеваемости гриппом: за последнюю неделю число случаев заражения увеличилось в 2,2 раза. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Общая заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе выросла на 19,4% по сравнению с предыдущей неделей.

«Для снижения риска распространения респираторных инфекций необходимо соблюдать базовые меры профилактики: по возможности избегать мест массового скопления людей, ограничивать контакты при первых признаках недомогания, регулярно проветривать помещения, часто мыть руки или обрабатывать их антисептиком, а при появлении симптомов оставаться дома и обращаться за медицинской помощью», — предупреждает Роспотреб. 

Ранее в Тюмени из-за высокой заболеваемости ОРВИ закрылся на карантин первый корпус школы №92. Об этом в родительских чатах сообщали педагоги учебного заведения.

