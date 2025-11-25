«Коммерсант»: теневой автобизнес вице-губернатора Ростовской области заинтересовал Генпрокуратуру
Окунев незаконно занимался автобизнесом
Фото: Илья Московец © URA.RU
Генпрокуратура направила в суд антикоррупционный иск к вице-губернатору Ростовской области Владимиру Окуневу. Претензии связаны с незаконной предпринимательской деятельностью чиновника в сфере автобизнеса.
«Генпрокуратура направила в Гагаринский районный суд Москвы антикоррупционный иск к вице-губернатору Ростовской области Владимиру Окуневу», — пишет «Коммерсант». По данным Генпрокуратуры, Окунев незаконно занимался автобизнесом. У него обнаружили 37 грузовиков и полуприцепов.
Ответчиками по иску, помимо Владимира Окунева и Светланы Шаповаловой, выступают их родственники и доверенные лица. Надзорное ведомство утверждает, что в 2016 году господин Окунев и госпожа Шаповалова создали компании «Траснеруд-Юг» и «Строитель» и оформили их на родственников. После создания компаний ответчики приобрели 37 грузовиков. Транспортные средства сдавались в аренду фирмам, которые находились под контролем Окунева и Шаповаловой. Впоследствии этим компаниям помогли выиграть в госзакупках, в том числе проводимых «Ростовавтодором».
Полученные от автобизнеса деньги были вложены в коммерческую и жилую недвижимость. За более чем 14 лет вице-губернатор и его заместитель приобрели 64 актива общей стоимостью свыше 369,2 млн рублей. За это время теневой доход Владимира Окунева и его семьи достиг 219,4 млн рублей, а доход Светланы Шаповаловой — 212 млн рублей.
Владимир Окунев имеет значительный опыт работы в сфере транспорта и дорожного строительства. С конца 2020 года он занимал пост министра транспорта Ростовской области. С ноября 2021 года по апрель 2024 года Окунев совмещал эту должность с должностью вице-губернатора. До назначения на министерский пост чиновник возглавлял «Ростовавтодор», также работал в строительных и дорожно-транспортных организациях региона.
