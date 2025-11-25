«Коммерсант»: теневой автобизнес вице-губернатора Ростовской области заинтересовал Генпрокуратуру

Окунев незаконно занимался автобизнесом Фото: Илья Московец © URA.RU

Генпрокуратура направила в суд антикоррупционный иск к вице-губернатору Ростовской области Владимиру Окуневу. Претензии связаны с незаконной предпринимательской деятельностью чиновника в сфере автобизнеса.

«Генпрокуратура направила в Гагаринский районный суд Москвы антикоррупционный иск к вице-губернатору Ростовской области Владимиру Окуневу», — пишет «Коммерсант». По данным Генпрокуратуры, Окунев незаконно занимался автобизнесом. У него обнаружили 37 грузовиков и полуприцепов.

Ответчиками по иску, помимо Владимира Окунева и Светланы Шаповаловой, выступают их родственники и доверенные лица. Надзорное ведомство утверждает, что в 2016 году господин Окунев и госпожа Шаповалова создали компании «Траснеруд-Юг» и «Строитель» и оформили их на родственников. После создания компаний ответчики приобрели 37 грузовиков. Транспортные средства сдавались в аренду фирмам, которые находились под контролем Окунева и Шаповаловой. Впоследствии этим компаниям помогли выиграть в госзакупках, в том числе проводимых «Ростовавтодором».

Полученные от автобизнеса деньги были вложены в коммерческую и жилую недвижимость. За более чем 14 лет вице-губернатор и его заместитель приобрели 64 актива общей стоимостью свыше 369,2 млн рублей. За это время теневой доход Владимира Окунева и его семьи достиг 219,4 млн рублей, а доход Светланы Шаповаловой — 212 млн рублей.