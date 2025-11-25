В Тюмени стабилизировались цены на бензин Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Стоимость бензина марки АИ-95 на АЗС тюменской сети «Н-1» за неделю упала ниже 64 рублей за литр. Об этом URA.RU рассказал автоэксперт Дмитрий Демин.

«Буквально неделю назад литр бензина АИ-95 на АЗС тюменской сети „Н-1“ стоил 66 рублей 50 копеек. Сейчас его стоимость составляет 63 рубля 90 копеек. То есть, разница достаточно заметная», — пояснил он агентству.

По данным URA.RU на момент публикации заметки, стоимость литра бензина АИ-95 на АЗС сети «Н-1» в Тюмени составляет 63 рубля 90 копеек, АИ-92 — 59 рублей 90 копеек. «Лукойл» продает 95-й по цене 67 рублей 84 копейки/литр. 92-й там стоит 61 рубль 58 копеек. Цена топлива АИ-95 на заправках «Газпром нефти» — 64 рубля 45 копеек (за литр), АИ-92 продают по 59 рублей 15 копеек.

Ранее URA.RU писало о том, что после осеннего скачка цен на бензин жителям Тюменской области стоит готовиться к новому, который, по мнению экспертов, может произойти с наступлением зимы. В период с сентября по октябрь стоимость литра топлива на некоторых АЗС региона выросла сразу на несколько рублей.