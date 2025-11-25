Молодые и с деньгами: эксперты нарисовали портрет типичного тюменского ипотечника
Среднестатистический тюменский ипотечник зарабатывает большее 200 000 рублей
Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
Среднестатистический ипотечный заемщик в Тюменской области — это 36-летний женатый мужчина, с детьми и зарплатой более 200 000 рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе банка ВТБ.
«В большинстве случаев кредиты на улучшение жилищных условий в Тюменской области оформляют мужчины (на них приходится 53% сделок). Средний возраст — 36 лет. 78% получателей ипотеки в регионе состоят в браке и у 95% есть дети. При этом три четверти таких семей имеют одного ребенка, а 25% — двух и более», — рассказали в пресс-службе.
Чаще всего (в 96% случаев) ипотечники работают в найме. У них официальный доход, а зарплата составляет около 204 000 рублей.
Как ранее писало URA.RU, в Тюменской области в два раза рухнули объемы ипотеки. За три квартала года сумма займов составила 43 миллиарда рублей.
