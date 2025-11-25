Рожаем активнее других: Тюменская область вошла в число лидеров в двух важных рейтингах
Рождаемость в Тюменской области растет
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Тюменская область заняла вторые места в двух рейтингах, отражающих ситуацию с рождаемостью в российских регионах. Субъект попал на высокие позиции по приросту показателя в целом и росту рождений третьих и последующих детей. Об этом сообщают журналисты.
«Топ-10 регионов по приросту рождаемости в октябре. Второе место — Тюменская область (+0,058). Топ-10 регионов, где больше других вырос суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей. Второе место — Тюменская область (+0,012)», — сообщает «Федерал Пресс», со ссылкой на исследование Института демографического развития.
Ранее URA.RU писало, что только крупные денежные выплаты способны повлиять на решение россиянок родить еще одного ребенка. Такое мнение высказала научный сотрудник Международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ Елена Чурилова.
