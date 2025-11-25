Рожаем активнее других: Тюменская область вошла в число лидеров в двух важных рейтингах

Рождаемость в Тюменской области растет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменская область заняла вторые места в двух рейтингах, отражающих ситуацию с рождаемостью в российских регионах. Субъект попал на высокие позиции по приросту показателя в целом и росту рождений третьих и последующих детей. Об этом сообщают журналисты.

«Топ-10 регионов по приросту рождаемости в октябре. Второе место — Тюменская область (+0,058). Топ-10 регионов, где больше других вырос суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей. Второе место — Тюменская область (+0,012)», — сообщает «Федерал Пресс», со ссылкой на исследование Института демографического развития.