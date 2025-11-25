Тюменский губернатор Моор ищет пресс-секретаря

Александр Моор наймет личного пресс-секретаря Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор ищет себе пресс-секретаря. Эта должность вакантна с 2019 года, с тех пор как после тяжелой болезни скончался бывший личник главы региона Андрей Осипов. Вакансию публикуют платформы для поиска работы.

«Участвовать в создании условий для развития системы всестороннего информирования населения о работе Губернатора и Правительства Тюменской области, в формировании через средства массовой информации общественного мнения о деятельности Губернатора и Правительства Тюменской области», — говорится в описании вакансии.