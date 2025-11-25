Тюменский губернатор Моор ищет пресс-секретаря
Александр Моор наймет личного пресс-секретаря
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
Губернатор Тюменской области Александр Моор ищет себе пресс-секретаря. Эта должность вакантна с 2019 года, с тех пор как после тяжелой болезни скончался бывший личник главы региона Андрей Осипов. Вакансию публикуют платформы для поиска работы.
«Участвовать в создании условий для развития системы всестороннего информирования населения о работе Губернатора и Правительства Тюменской области, в формировании через средства массовой информации общественного мнения о деятельности Губернатора и Правительства Тюменской области», — говорится в описании вакансии.
После смерти Осипова все функции легли на пресс-службу, которую сейчас возглавляет Игорь Канев. Он не ответил корреспонденту URA.RU, зачем начаты поиски пресс-атташе. Источники из правительства полагают, что планируется увеличение числа медиапроектов, связанных с деятельностью губернатора. Пресс-секретарю предлагают оклад в 46 тысяч рублей и ненормированный рабочий день.
