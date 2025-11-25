Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

В Тюменской области запретили продавать препарат для запуска коров

В Тюменской области из продажи изымают ветпрепарат белорусского производства
25 ноября 2025 в 19:48
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Запрет наложили из-за несоответствия качества препарата

Запрет наложили из-за несоответствия качества препарата

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Тюменской области запретили продавать ветеринарный препарат для лечения и профилактики мастита у коров, производящийся в Беларуси. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.

«Управление информирует об изъятии из гражданского оборота лекарственного средства:— „Амкломаст DC“ (серия 4000525, срок годности 04.2027). Производство — ООО „БЕЛЭКОТЕХНИКА“ (Республика Беларусь)», — сообщили в ведомстве.

Препарат используют для лечения и профилактики мастита у коров в период их запуска, то есть прекращения доения. В Россельхознадзоре также подчеркнули, что в случае обнаружения лекарства в продаже тюменцы могут сообщить об этом по телефону 43-97-82.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал