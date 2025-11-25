В Тюменской области запретили продавать препарат для запуска коров
Запрет наложили из-за несоответствия качества препарата
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Тюменской области запретили продавать ветеринарный препарат для лечения и профилактики мастита у коров, производящийся в Беларуси. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.
«Управление информирует об изъятии из гражданского оборота лекарственного средства:— „Амкломаст DC“ (серия 4000525, срок годности 04.2027). Производство — ООО „БЕЛЭКОТЕХНИКА“ (Республика Беларусь)», — сообщили в ведомстве.
Препарат используют для лечения и профилактики мастита у коров в период их запуска, то есть прекращения доения. В Россельхознадзоре также подчеркнули, что в случае обнаружения лекарства в продаже тюменцы могут сообщить об этом по телефону 43-97-82.
