В Тюменской области запретили продавать препарат для запуска коров

В Тюменской области запретили продавать ветеринарный препарат для лечения и профилактики мастита у коров, производящийся в Беларуси. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.

Препарат используют для лечения и профилактики мастита у коров в период их запуска, то есть прекращения доения. В Россельхознадзоре также подчеркнули, что в случае обнаружения лекарства в продаже тюменцы могут сообщить об этом по телефону 43-97-82.