«Учим тех, кто учит»: чиновники подвели первые итоги работы центра «Машук»

В Москве на площадке Национального центра «Россия» прошло первое заседание Наблюдательного совета «Машука» Фото: пресс-служба Центра знаний «Машук»

Первое заседание Наблюдательного совета Центра знаний «Машук» прошло под председательством первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко. На площадке Национального центра «Россия» подвели итоги трехлетней работы главного центра страны по подготовке управленческих и просветительских кадров, а также обсудили перспективы развития образовательных программ для педагогов, наставников и ветеранов СВО — подробнее в материале URA.RU.

Три года работы Центр знаний «Машук»

За три года функционирования Центр знаний «Машук» реализовал более 400 образовательных программ, став ключевой федеральной площадкой для подготовки педагогов, наставников, управленцев и представителей молодежных сообществ. Участники Наблюдательного совета отметили значительный вклад центра в развитие Ставропольского края, гармонизацию межнациональных отношений и поддержку молодежного актива в Северо-Кавказском федеральном округе.

Система подготовки кадров: от «Сенежа» до «Машука»

Сергей Кириенко — российский государственный деятель Фото: пресс-служба «Машук»

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель Наблюдательного совета Центра знаний «Машук» Сергей Кириенко подчеркнул значимость созданной в России системы подготовки профессиональных компетенций:

«По поручению президента России в нашей стране создана целая система подготовки профессиональных компетенций. В первую очередь, это центр „Сенеж“ в Московской области, где готовятся управленцы государственного уровня. „Таврида“ в Крыму — это центр подготовки творческой молодежи, наставников, деятелей культуры. На Кавказе сформирован круглогодичный образовательный центр знаний „Машук“. Его девизом стал принцип „Учим тех, кто учит“. Первыми обучающимися в этом центре стали педагоги и преподаватели исторических регионов. Проходит также большая программа для ветеранов специальной военной операции. Эти ребята — герои, которые вернулись на гражданскую службу и выбрали своим призванием обучение и воспитание подрастающего поколения».

Подготовка управленцев

Сергей Кравцов — российский государственный деятель, министр просвещения Российской Федерации Фото: пресс-служба «Машук»

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил практическую эффективность образовательных программ центра. Особое внимание он уделил программе подготовки управленцев в сфере образования:

«Для Министерства просвещения России Центр знаний „Машук“ — это важный стратегический партнер. Здесь мы проводили заседание Всероссийского родительского комитета, в рамках проекта „Навигаторы детства“ было организовано обучение для наставников и советников директоров. Хочу также поблагодарить коллег за программу по подготовке управленцев в сфере образования. Из 70 участников первого потока, успешно прошедших обучение, уже 10 человек получили новые назначения. Как в федеральные и региональные министерства, так и на руководящие должности в образовательных организациях. В этом году набран второй поток обучающихся. Было получено 440 заявок. Для нас большая честь, что к программе присоединились участники специальной военной операции».

Международное сотрудничество и обмен опытом

Глава Минпросвещения также сообщил о реализации программ международного сотрудничества. В центре проведена серия семинаров-совещаний «ПРОдиалог» с представителями Киргизской Республики и Республики Беларусь. В перспективе планируется организация аналогичных мероприятий с коллегами из Казахстана и Таджикистана.

Традиции и современные технологии

Григорий Гуров — российский государственный деятель, юрист и управленец Фото: пресс-служба Центра знаний «Машук»

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров подчеркнул уникальность площадки и ее роль в формировании единой культуры воспитания:

«Профильный круглогодичный молодежный образовательный центр „Машук“ — уникальная площадка, которая объединяет педагогов, наставников, ветеранов СВО, молодых специалистов — всех, кто работает с подрастающим поколением. Для нас важно повышать уровень компетенций тех, кто связан с воспитанием детей и молодых людей, чтобы на всех уровнях формировалась единая культура, ориентированная на традиционных ценностях, отвечающая в том числе на запросы молодых. Разработанные образовательные программы уже применяются в министерствах молодежной политики в регионах России».

Планы развития: новые направления и филиалы

Антон Сериков — кандидат социологических наук, доцент, действительный государственный советник Фото: пресс-служба Центра знаний «Машук»

Генеральный директор Центра знаний «Машук», заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Антон Сериков рассказал о перспективах развития:

«По итогам заседания первого Наблюдательного совета было принято решение о проведении в 2026 году у нас семинара для министров образования из 89 регионов нашей страны. Мы не останавливаемся на обучении педагогов и развитии наставничества в России, стремимся тиражировать свой опыт в зарубежные страны. Сегодня участниками наших образовательных программ стали представители из более чем 52 иностранных государств, и востребованность этой работы указала на необходимость увеличения количества подобных мероприятий. Наш главный принцип и миссия — „Учим тех, кто учит“ — не ограничивается педагогическим сообществом, охватывая музейных работников, спортивных тренеров, специалистов по выставочной деятельности, поэтому в Центре будут выделены специальные квоты для подобной категории участников. Мы продолжаем активное движение, охватываем новые регионы, в ближайшее время планируем открыть филиалы для слушателей, проживающих в исторических территориях России, а также на Дальнем Востоке».

Экспертный совет: новый орган научного сопровождения

По итогам заседания Наблюдательного совета принято решение о создании Экспертного совета Центра знаний «Машук». Новая структура обеспечит научное и методическое сопровождение деятельности центра, а также будет способствовать развитию обучающих программ для различных целевых аудиторий в федеральном масштабе. В состав Экспертного совета войдут ведущие специалисты, представители организаций-партнеров и образовательных учреждений.

Состав Наблюдательного совета

По итогам заседания было принято решение о создании Экспертного совета Центра знаний «Машук» Фото: пресс-служба Центра знаний «Машук»

В Наблюдательный совет Центра знаний «Машук» вошли ключевые представители федеральных органов власти и общественных организаций: министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, заместитель полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Куренной, ректор Президентской академии Алексей Комиссаров, председатель Комитета Государственной Думы по культуре Ольга Казакова, председатель Комитета Государственной Думы по молодежной политике Артем Метелев, генеральный директор Центра знаний «Машук» Антон Сериков.

